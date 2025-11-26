OFFICIEEL: PSV pakt uit en haalt absolute clublegende terug naar Eindhoven

PSV heeft een absoluut clubicoon opnieuw weten te strikken. Phillip Cocu gaat opnieuw aan de slag in het Philips Stadion.

Phillip Cocu kan nog enkele dagen genieten van vakantie. De 55-jarige Nederlander gaat vanaf maandag opnieuw aan de slag bij PSV.

Cocu gaat als Manager Topsport aan de slag bij De Lampenclub. In die rol is hij verantwoordelijk voor de doorstroming van de grootste talenten van PSV naar de A-ploeg.

Phillip Cocu (55) treedt per 1 december fulltime in dienst van PSV als Manager Topsport. De oud-speler en oud-coach van de Eindhovenaren wordt in die rol primair verantwoordelijk voor de doorstroom van de grootste talenten van PSV Academy in de leeftijd van 17 tot 21 jaar. pic.twitter.com/8T76IkVuY4 — PSV (@PSV) November 25, 2025

Daarnaast wordt Cocu eveneens de verantwoordelijke voor jonge talenten die elders gestald worden om speelminuten op te doen. De Eindhovenaren hebben hier een duidelijke visie.

"Phillip is een clublegende", is Earnest Steward (Directeur Voetbalzaken van PSV, nvdr.) verheugd. "Hij kent niet alleen het klappen van de zweep, maar weet uit eigen ervaring wat er nodig is om bij PSV te slagen."

Speler, jeugdcoach, assistent-coach, T1 en...

Cocu versierde tussen 1995 en 1998 in shirt van PSV een transfer naar FC Barcelona. De 101-voudig Nederlands international keerde na zijn avontuur in Camp Nou voor drie seizoenen terug naar Eindhoven.

Na zijn actieve loopbaan was hij achtereenvolgens aan de slag als coach van Jong PSV en assistent bij de A-ploeg. Tussen 2013 en 2018 pakte hij prijzen als T1 van De Lampenclub.