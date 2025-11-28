Kompany verdedigt speler van Bayern München na eerste nederlaag: "Ik ben een beetje verbaasd"

Vincent Kompany en Bayern München gingen deze week voor het eerst onderuit dit seizoen. Der Rekordmeister verloor met 3-1 op het veld van Arsenal, dat net als Bayern door het seizoen wervelt. Manuel Neuer zag er niet goed uit bij de laatste Londense treffer.

Arsenal schoot goed uit de startblokken met ene treffer van Timber. De Nederlander trof raak op een corner. Daarna maakte Karl gelijk voor Bayern, maar Madueke en Martinelli zorgden voor de 3-1-eindstand.

Vincent Kompany blikte vrijdag op zijn persbabbel terug op de wedstrijd. "Het hielp om de wedstrijd te herbekijken", wordt de voormalige Rode Duivel geciteerd door Het Laatste Nieuws. "We kunnen heel snel door naar een volgende wedstrijd, maar niet zonder uit de vorige te leren."

Kompany neemt Neuer in bescherming

"Het laatste halfuur waren we niet op niveau", klonk het daarna een tikkeltje harder. "Arsenal was beter en verdiende de overwinning. Het is goed dat we drie dagen later alweer kunnen tonen wat we in huis hebben."

Manuel Neuer zag er niet goed uit bij de laatste treffer van Arsenal. De Duitser kwam nogal wild uit, waarna Martinelli in een leeg doel kon score. Kompany vond dat zijn doelman niets verkeerd deed.

Lees ook... Zo beschrijft Vincent Kompany voetbal in één woord›"Waarom is dit een fout van hem? Wat moet je als keeper doen? Wachten tot hij één-op-één op je afkomt of naar voren rennen om je ploegmaat te helpen? Ik ben een beetje verbaasd." Bayern neemt het dit weekend op tegen St.-Pauli, de nummer 16 in de Bundesliga.