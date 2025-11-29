Licht aan het einde van de tunnel voor Orel Mangala: middenvelder opnieuw klaar voor de strijd

Lorenz Lomme
Licht aan het einde van de tunnel voor Orel Mangala: middenvelder opnieuw klaar voor de strijd
Foto: © photonews
Orel Mangala (27) staat al een tijdje aan de kant bij Olympique Lyon met een zware kruisbandblessure. Maar nu lijkt er licht aan het einde van de tunnel te zijn voor onze landgenoot.

Mangala liep in januari tegen Brighton & Hove Albion een zware blessure op aan de kruisband van de linkernie. Hij speelde toen op uitleenbasis voor Everton. Uiteindelijk zou hij niet meer in actie komen voor de Toffees en terugkeren naar Lyon.

Daar werkte de middenvelder hard aan zijn terugkeer op het veld. En dat harde werk lijkt te gaan lonen, zo blijkt. Mangala zou namelijk opnieuw klaar voor de strijd.

Fonseca blijft voorzichtig

Paulo Fonseca, de coach van Lyon, liet zich zaterdag uit over Mangala. "Orel is een optie. Hij is nog niet klaar om lang te spelen. We zullen zien of we hem kunnen laten spelen. Hij is een belangrijke speler voor ons in de toekomst", tekende de RTBF op. Lyon speelt zondag tegen Nantes in de Ligue 1.

Zo lijkt er dus een einde te komen aan de lange lijdensweg van Mangala, die in januari begon. De speler staat sinds juli 2024 onder contract bij de Franse club, die hem weghaalde bij Nottingham Forest.

Mangala werd opgeleid bij Anderlecht, maar werd bij de jeugd uitgeleend aan Borussia Dortmund. Daarna verkaste hij naar Stuttgart, waarna hij bij Hamburg (huur), Nottingham Forest en uiteindelijk Lyon terechtkwam. Hij speelde ook al 23 keer voor de Rode Duivels.

