Bjorn Vandenabeele en Muzamel Rahmat
Juventus geeft Napoli een pak slaag: maar Romelu Lukaku is wel terug na vijf maanden

Na vijf maanden afwezigheid heeft Romelu Lukaku opnieuw gespeeld. De Rode Duivel viel in de 79ste minuut in. Napoli ging wel met 3-0 onderuit tegen Juventus.

Juventus heeft Napoli zondagavond in het Allianz Stadium duidelijk afgetroefd door met 3-0 te winnen in deze topper. Jonathan David opende de score in de 22ste minuut, waardoor de Napolitanen de hele wedstrijd achter de feiten moesten aanlopen.

Juventus nam gaandeweg de controle over het middenveld en legde Napoli volledig lam. In de slotfase maakten Kenan Yildiz en vervolgens Filip Kostić de dominantie af door de score op te drijven tot 3-0.

De terugkeer van Lukaku

Napoli zal vooral de terugkeer van Romelu Lukaku onthouden. De Rode Duivel kwam in de 79ste minuut op het veld en speelde zo opnieuw meer dan tien minuten na meer dan vijf maanden afwezigheid. De Belgische spits had sinds 14 augustus 2025 niet meer gespeeld.

Napoli verlaat Turijn zonder punten en met heel wat vragen over de eigen capaciteiten om dit seizoen mee te strijden met de top. Intussen loopt Inter Milan verder uit in het klassement met 52 punten.


Met deze overwinning verstevigt Juventus zijn vierde plaats in de stand van de Italiaanse competitie. Opvallend: Loïs Openda bleef de hele wedstrijd op de bank.

