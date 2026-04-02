Heeft KV Mechelen onder de radar al transfer beet? Vleugelspeler loopt ineens 'stage' bij Malinwa

Ineens een vreemde eend in de bijt bij KV Mechelen. Helmond Sport - de zusterclub van Malinwa - maakte woensdag bekend dat Tarik Essakkati sinds begin deze week op stage is bij zusterclub KV Mechelen. Een beslissing die meteen de wenkbrauwen doet fronsen.

Voor de supporters van Helmond Sport betekent het nieuws dat ze Essakkati dit seizoen wellicht niet meer in actie zullen zien. De 20-jarige winger sukkelde al een tijd met blessures en slaagde er niet in om opnieuw een vaste plaats in de selectie te veroveren.

Opmerkelijk is vooral de timing. Met nog vijf wedstrijden te gaan in de Keuken Kampioen Divisie kiest de club ervoor om een speler tijdelijk naar België te sturen. Zelfs al lijkt het seizoen sportief gezien al beslist, blijft zo’n keuze hoogst ongebruikelijk.

De club zelf houdt het bij een korte uitleg. Essakkati traint mee en doet ervaring op bij KV Mechelen, klinkt het via de officiële kanalen. Verdere details over de inhoud of duur van de stage worden niet gedeeld.

Die beperkte communicatie zorgt voor heel wat vragen. Gaat het om een sportieve opportuniteit, een interne beslissing of misschien zelfs een disciplinaire maatregel? Zowel Helmond Sport als KV Mechelen weigeren voorlopig extra toelichting te geven, schrijft AD.



KV Mechelen heeft uiteraard een heel goeie band met Helmond Sport, dat al drie jaar een zusterclub is. De stage van Essakkati zou echter ook wel een voorbode kunnen zijn van een aankomende transfer.