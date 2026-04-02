'Na Brys wordt nog een Belgische coach genoemd als bondscoach van Ghana'

Foto: © photonews
Word fan van Ghana! 6

Ghana heeft zijn bondscoach ontslagen, op minder dan drie maanden van het WK 2026. Marc Brys wordt genoemd om The Black Stars over te nemen, maar hij is niet de enige kandidaat uit ons land zo blijkt.

De Ghanese bondscoach Otto Addo is bedankt voor bewezen diensten na de vierde nederlaag op rij van zijn ploeg, in een oefenmatch tegen Duitsland. Addo werd in maart 2024 aangesteld en loodste Ghana naar het WK... maar daar zal hij dus niet meer bij zijn.

Marc Brys werd al genoemd als mogelijke opvolger van Otto Addo bij Ghana

Een opvallende beslissing, amper tweeënhalve maand voor de start van het WK. Toch heeft de Ghanese voetbalbond naar verluidt al verschillende kandidaten in het vizier om Addo op te volgen. Er circuleren al heel wat namen, waaronder die van Marc Brys, de voormalige bondscoach van Kameroen.

De situatie rond Brys is erg onduidelijk, aangezien hij zelf nog altijd van mening is dat hij onder contract staat bij de Kameroense bond. Hoe dan ook is hij niet de enige Belg die Ghana nauwlettend volgt. Volgens Romain Molina, onafhankelijk journalist die onder meer het Afrikaanse voetbal op de voet volgt, zou ook Tom Saintfiet een optie zijn.

Nu wordt ook Tom Saintfiet genoemd als optie bij Ghana

Tom Saintfiet is momenteel bondscoach van Mali, waarmee hij in januari de kwartfinales van de Afrika Cup haalde. Tijdens deze interlandbreak trok Mali naar Rusland voor een oefenwedstrijd, waarin het de Russische selectie op 0-0 hield.

Saintfiet boekte eerder al sterke resultaten in Afrika als coach van Gambia, dat hij naar de kwartfinales van de Afrika Cup leidde. Die prestatie herhaalde hij met Mali op de vorige editie van de CAN. Hij werkte nooit eerder in Ghana en stond ook nog nooit op een WK. Ook over zijn contract bij Mali was er de voorbije maanden onduidelijkheid.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Ghana

Meer nieuws

23:00
22:30
22:00
21:40
2
21:20
1
20:38
21:00
20:30
20:00
19:30
8
19:00
18:30
18:00
4
17:30
2
17:01
1
16:30
1
16:00
5
15:30
15:00
14:30
19
14:00
2
13:30
23
13:01
1
12:30
6
12:00
3
11:30
8
11:00
1
10:30
10:00
6
09:30
9
09:00
1
08:40
4
08:20
7
07:00
57
06:30
04/04

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven" Jimmmmm Jimmmmm over Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage TatstOn TatstOn over Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid filip.dhose filip.dhose over CPL: Eindrondeticket uitgedeeld? Lommel, Lierse, RWDM en Club NXT kennen situatie met 2 speeldagen te gaan ZWaregem ZWaregem over Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening Meut Meut over 🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union? STAADBAL STAADBAL over OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren JaKu JaKu over "Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing polvh polvh over SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs The Purple Knight The Purple Knight over Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved