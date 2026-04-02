'Na Brys wordt nog een Belgische coach genoemd als bondscoach van Ghana'

Ghana heeft zijn bondscoach ontslagen, op minder dan drie maanden van het WK 2026. Marc Brys wordt genoemd om The Black Stars over te nemen, maar hij is niet de enige kandidaat uit ons land zo blijkt.

De Ghanese bondscoach Otto Addo is bedankt voor bewezen diensten na de vierde nederlaag op rij van zijn ploeg, in een oefenmatch tegen Duitsland. Addo werd in maart 2024 aangesteld en loodste Ghana naar het WK... maar daar zal hij dus niet meer bij zijn.

Een opvallende beslissing, amper tweeënhalve maand voor de start van het WK. Toch heeft de Ghanese voetbalbond naar verluidt al verschillende kandidaten in het vizier om Addo op te volgen. Er circuleren al heel wat namen, waaronder die van Marc Brys, de voormalige bondscoach van Kameroen.

De situatie rond Brys is erg onduidelijk, aangezien hij zelf nog altijd van mening is dat hij onder contract staat bij de Kameroense bond. Hoe dan ook is hij niet de enige Belg die Ghana nauwlettend volgt. Volgens Romain Molina, onafhankelijk journalist die onder meer het Afrikaanse voetbal op de voet volgt, zou ook Tom Saintfiet een optie zijn.

Tom Saintfiet is momenteel bondscoach van Mali, waarmee hij in januari de kwartfinales van de Afrika Cup haalde. Tijdens deze interlandbreak trok Mali naar Rusland voor een oefenwedstrijd, waarin het de Russische selectie op 0-0 hield.





Saintfiet boekte eerder al sterke resultaten in Afrika als coach van Gambia, dat hij naar de kwartfinales van de Afrika Cup leidde. Die prestatie herhaalde hij met Mali op de vorige editie van de CAN. Hij werkte nooit eerder in Ghana en stond ook nog nooit op een WK. Ook over zijn contract bij Mali was er de voorbije maanden onduidelijkheid.