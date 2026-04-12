Mika Godts blijft presteren bij Ajax en heeft ook duidelijke boodschap over zijn toekomst

Mika Godts blijft indruk maken bij Ajax. De Belg zette zijn ploeg zaterdag mee op weg naar een vlotte zege tegen Heracles, maar denkt intussen al verder dan alleen zijn sterke cijfers.

Mika Godts beleefde zaterdag een mooie avond tegen Heracles. Na 16 minuten spelen kon de Belgische international zijn ploeg al op voorsprong zetten. Eén minuut later verdubbelde Steven Berghuis de score.

Het was in het begin van de tweede helft ook Berghuis die de eindstand kon vastzetten: het werd 0-3, Heracles maakte op geen enkel moment aanspraak op punten. De Ajacieden blijven vijfde in het klassement na de zege.

Godts blijft ambitieus en droomt nog altijd van Champions League

Maar dat is nog niet genoeg voor zekerheid over een Europees ticket. "We hebben dit seizoen te veel punten verloren en moeten daarom nu strijden om deelname aan Europees voetbal", zegt hij volgens Het Nieuwsblad.

"Ik kijk niet naar andere clubs en wil zo hoog mogelijk eindigen. Ik heb de Champions League nog niet uit mijn hoofd gezet", gaat hij verder. De Belg maakt dit seizoen ook enorm veel indruk op individueel vlak met fantastische cijfers.


"Maar het gaat niet om Mika Godts. Het gaat om Ajax.", aldus Godts, die wel op zijn plek zit in Amsterdam. "Er zal deze zomer wel iets gaan veranderen bij ons en ook ik zal horen wat mijn rol wordt. Maar ik hoef niet weg als je me het nu vraagt. Ik wil een echte prijs winnen met deze club."

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 30
FC Twente FC Twente 2-1 FC Volendam FC Volendam
Utrecht Utrecht 4-1 Telstar Telstar
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 0-2 PSV PSV
FC Groningen FC Groningen 0-0 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Heracles Heracles 0-3 Ajax Ajax
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 12:15 NAC NAC
NEC NEC 14:30 Feyenoord Feyenoord
Zwolle Zwolle 14:30 Excelsior Excelsior
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 16:45 Heerenveen Heerenveen

