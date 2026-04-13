Nóg een record: Vincent Kompany toont andermaal dat hij zijn vertrouwen in de jeugd stelt

Vincent Kompany heeft ervoor gekozen om zijn volledige selectie bij Bayern München ten volle te benutten. De Belgische trainer gebruikte dit seizoen in de Bundesliga maar liefst 31 spelers, een record in de clubgeschiedenis.

Zaterdag werd Bara Sapoko Ndiaye de 31e speler die de ex-Rode Duivel dit seizoen gebruikte. Terug na een blessure mocht de 18-jarige Senegalees in de 85e minuut invallen, bij een 0-4-stand in het voordeel van de Beierse ploeg.

31e speler in loondienst van Bayern München

De mannen van Vincent Kompany wonnen uiteindelijk met 0-5 dankzij een late goal van Raphaël Guerreiro. Jamal Musiala (9e), Leon Goretzka (53e), Michael Olise (54e) en Nicolas Jackson (65e) waren de andere doelpuntenmakers.

Terug naar Bara Sapoko Ndiaye: naast dat hij de 31e speler is die Vincent Kompany inzette, is hij volgens Kicker ook al de achtste tiener die dit seizoen in de Bundesliga voor Bayern in actie komt. Heel straffe cijfers.

Is Lennart Karl het ultieme bewijs van Vincent Kompany?

Lennart Karl, Maycon Cardozo, Felipe Chávez, Wisdom Mike, Cassiano Kiala, Erblin Osmani en David Daiber maakten dit seizoen eveneens minuten in de competitie. Een duidelijk bewijs dat de Belgische coach vertrouwen geeft aan jongeren van wie hij hoopt dat ze doorbreken.



Lennart Karl is daar het beste voorbeeld van. Amper 18 jaar en nu al een van de steunpilaren bij Bayern, hij brak dit seizoen helemaal door. De aanvallende middenvelder staat in alle competities samen al op niet minder dan 36 wedstrijden, met negen goals en zeven assists.