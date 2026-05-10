Ligue 2 in alle staten: Lucas Stassin in WK-modus, stevige opdoffer voor Karel Geraerts

De laatste speeldag van de reguliere competitie in de Ligue 2 werd zaterdagavond afgewerkt. Voor Lucas Stassin en Karel Geraerts liep die avond met heel uiteenlopende afloop af.

In de slotfase van het seizoen maakten onze twee landgenoten nog altijd kans op promotie naar de Ligue 1. Lucas Stassin mocht zelfs nog hopen op rechtstreekse promotie via de tweede plaats, al moest er daarvoor gewonnen worden van Amiens én moest Le Mans punten laten liggen op Bastia.

Les Verts deden in elk geval wat ze zelf moesten doen, en op indrukwekkende wijze ook: ze wonnen met duidelijke forfaitcijfers. Lucas Stassin speelde daarin uiteraard een hoofdrol, want hij was rechtstreeks betrokken bij drie van de vijf doelpunten.

Bij de eerste twee goals was de speler uit Braine telkens goed voor de assist: eerst met een knappe hakbal in de zestien naar Joshua Duffus voor de 2-0, daarna met opnieuw een perfect aangevoelde bal in het strafschopgebied voor de 3-0 van Zuriko Davitashvili in het laatste halfuur.

Maar een spits leeft om te scoren, en dat onderstreepte Stassin nog maar eens door zelf de vierde treffer te maken na een knappe solo die hij op de linkerflank op gang trok, waar hij zich fysiek knap doorzette tegen zijn verdediger.

Saint-Etienne won uiteindelijk met 5-0, maar het feest was toch niet compleet. Tegelijkertijd won Le Mans namelijk ook op het veld van Bastia, waardoor Les Verts veroordeeld werden tot de barrages.

Seizoen voorbij voor Reims en Karel Geraerts

Ook Karel Geraerts en Théo Leoni maakten met Reims nog kans op die barrages. Maar ook daar moesten twee voorwaarden vervuld worden: zelf winnen van Pau én hopen dat Rodez punten liet liggen in Annecy. Dat eerste scenario kwam al na twintig minuten zwaar onder druk te staan, want Pau kwam al snel op een 0-2-voorsprong.

Met de rug tegen de muur vond Reims toch nog de kracht om de situatie op spectaculaire wijze helemaal om te keren. De ploeg won uiteindelijk met 5-3, onder meer dankzij vier doelpunten van de Japanse spits Keito Nakamura. Alleen bleek dat achteraf allemaal tevergeefs. Rodez won zelf immers met 1-2 in Annecy en bevestigde zo dat Reims ook volgend seizoen in de Ligue 2 blijft.

Een stevige opdoffer voor Karel Geraerts, die naar Reims was gehaald met het oog op promotie, maar zelfs de barrages niet weet te halen. Die barrages worden nu dus afgewerkt door Saint-Etienne, Rodez en Red Star.