Bayern München wint na landstitel ook Duitse beker: Kompany en Kane komen met veelzeggende reacties

Vincent Kompany heeft in zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van Bayern München de dubbel gepakt in Duitsland. Nadat der Rekordmeister eerder de landstitel al binnenhaalde won het zaterdag overtuigend in de finale van de DFB-Pokal. De club uit Beieren haalde het met 3-0 van Stuttgart na een hattrick van Harry Kane.

Kane kroont zich tot bekerheld

"Dit was absoluut een van de mooiste avonden uit mijn carrière", reageerde de Engelse spits achteraf via de clubmedia. "Ik keek enorm uit naar deze finale. Ik had zoveel gehoord van alle spelers die deze finale eerder met de club hadden meegemaakt."

"Ik wilde het team trots maken; ik wilde de fans trots maken. En om dan een hattrick te scoren in een finale: dat is gewoon zo’n bijzondere wedstrijd en zo’n bijzonder gevoel. Daar ben ik enorm trots op. Het was een lang en zwaar seizoen. Het zo afsluiten is perfect", besluit Kane.

Bayern begon nochtans slecht aan de wedstrijd. Stuttgart was in de eerste helft de beste ploeg in Berlijn, maar vergat zichzelf te belonen. Vincent Kompany had werk tijdens de rust. De Belgische coach moest vooral op offensief vlak oplossingen zoeken, waarin hij uiteindelijk slaagde.

Bayern rekent na rust af met Stuttgart

Het Bayern zoals we kennen keerde terug op het veld in de tweede helft. Na 55 minuten spelen kon Kane de score openen. Tien minuten voor het einde verdubbelde hij de voorsprong en in de blessuretijd vervolledigde hij zijn hattrick vanop de stip. Met veel dank aan de Engelse international kon de Duitse topclub dus een nieuwe prijs in de kast zetten.



"Het is geweldig", reageerde Kompany op zijn persmoment. "We speelden vandaag tegen een goede tegenstander. De eerste helft was behoorlijk gelijkopgaand. Dit team weet altijd zijn niveau op te krikken. We verdedigden solide. Het was bijna de perfecte finale. Iedere speler zei in de rust dat we dichtbij waren en dat we het konden."

Kompany vindt oplossing na moeizame eerste helft

"Er waren één-tegen-één-situaties waarin we niet de juiste beslissing namen, maar we hadden het gevoel dat we ons niveau konden verhogen", gaat Kompany verder. De aanpassingen die bij de rust werden doorgevoerd hadden uiteindelijk het verschil gemaakt.

"Het was een spannende finale, en in de tweede helft maakten we de doelpunten die we nodig hadden om te winnen. Soms bewogen we echt goed de ruimtes in. Dan heb je een goede mix van acties aan de bal en actieve loopacties. Dat is lastig te verdedigen."

Stuttgart vergeet zichzelf te belonen

Bij de verliezende finalist liep een oude bekende rond: Denis Undav. De Stuttgart-spits kreeg kansen, maar kon ze niet benutten. "We wilden allemaal winnen, maar dat is niet gelukt", vertelde hij teleurgesteld na afloop. "Toch kunnen we trots zijn op onszelf en op ons geweldige seizoen."

"We wilden een lastige tegenstander zijn, maar je kunt Harry Kane niet ongedekt laten. Hij is dodelijk efficiënt. We hebben lang meegestreden. We zijn er lange tijd in geslaagd Bayern problemen te bezorgen. Er zijn ergere dingen dan verliezen van Bayern. We waren echt de underdog", vertelde de voormalige speler van Union SG.