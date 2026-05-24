Bayern München wint na landstitel ook Duitse beker: Kompany en Kane komen met veelzeggende reacties

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Bayern München wint na landstitel ook Duitse beker: Kompany en Kane komen met veelzeggende reacties
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Kompany heeft zijn tweede seizoen bij Bayern München in stijl afgesloten. Dankzij een hattrick van Harry Kane pakte Der Rekordmeister na de landstitel ook de DFB-Pokal.

Vincent Kompany heeft in zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van Bayern München de dubbel gepakt in Duitsland. Nadat der Rekordmeister eerder de landstitel al binnenhaalde won het zaterdag overtuigend in de finale van de DFB-Pokal. De club uit Beieren haalde het met 3-0 van Stuttgart na een hattrick van Harry Kane.

Kane kroont zich tot bekerheld

"Dit was absoluut een van de mooiste avonden uit mijn carrière", reageerde de Engelse spits achteraf via de clubmedia. "Ik keek enorm uit naar deze finale. Ik had zoveel gehoord van alle spelers die deze finale eerder met de club hadden meegemaakt."

"Ik wilde het team trots maken; ik wilde de fans trots maken. En om dan een hattrick te scoren in een finale: dat is gewoon zo’n bijzondere wedstrijd en zo’n bijzonder gevoel. Daar ben ik enorm trots op. Het was een lang en zwaar seizoen. Het zo afsluiten is perfect", besluit Kane.

Bayern begon nochtans slecht aan de wedstrijd. Stuttgart was in de eerste helft de beste ploeg in Berlijn, maar vergat zichzelf te belonen. Vincent Kompany had werk tijdens de rust. De Belgische coach moest vooral op offensief vlak oplossingen zoeken, waarin hij uiteindelijk slaagde.

Bayern rekent na rust af met Stuttgart

Het Bayern zoals we kennen keerde terug op het veld in de tweede helft. Na 55 minuten spelen kon Kane de score openen. Tien minuten voor het einde verdubbelde hij de voorsprong en in de blessuretijd vervolledigde hij zijn hattrick vanop de stip. Met veel dank aan de Engelse international kon de Duitse topclub dus een nieuwe prijs in de kast zetten.

Lees ook... Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

"Het is geweldig", reageerde Kompany op zijn persmoment. "We speelden vandaag tegen een goede tegenstander. De eerste helft was behoorlijk gelijkopgaand. Dit team weet altijd zijn niveau op te krikken. We verdedigden solide. Het was bijna de perfecte finale. Iedere speler zei in de rust dat we dichtbij waren en dat we het konden."

Kompany vindt oplossing na moeizame eerste helft

"Er waren één-tegen-één-situaties waarin we niet de juiste beslissing namen, maar we hadden het gevoel dat we ons niveau konden verhogen", gaat Kompany verder. De aanpassingen die bij de rust werden doorgevoerd hadden uiteindelijk het verschil gemaakt.

"Het was een spannende finale, en in de tweede helft maakten we de doelpunten die we nodig hadden om te winnen. Soms bewogen we echt goed de ruimtes in. Dan heb je een goede mix van acties aan de bal en actieve loopacties. Dat is lastig te verdedigen."

Stuttgart vergeet zichzelf te belonen

Bij de verliezende finalist liep een oude bekende rond: Denis Undav. De Stuttgart-spits kreeg kansen, maar kon ze niet benutten. "We wilden allemaal winnen, maar dat is niet gelukt", vertelde hij teleurgesteld na afloop. "Toch kunnen we trots zijn op onszelf en op ons geweldige seizoen."

"We wilden een lastige tegenstander zijn, maar je kunt Harry Kane niet ongedekt laten. Hij is dodelijk efficiënt. We hebben lang meegestreden. We zijn er lange tijd in geslaagd Bayern problemen te bezorgen. Er zijn ergere dingen dan verliezen van Bayern. We waren echt de underdog", vertelde de voormalige speler van Union SG.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
DFB Pokal
DFB Pokal Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Bayern München
VFB Stuttgart
Vincent Kompany

Meer nieuws

Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

10:26
Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan Reactie

Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan

10:20
LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

10:15
Vincent Kompany zet in DFB-Pokal ultieme kers op de taart in grand cru-seizoen met Bayern München

Vincent Kompany zet in DFB-Pokal ultieme kers op de taart in grand cru-seizoen met Bayern München

22:10
Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

09:50
Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken" Reactie

Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken"

09:30
🎥 Standard-Charleroi ontspoort volledig: na affluiten wordt Sclessin plots een slagveld

🎥 Standard-Charleroi ontspoort volledig: na affluiten wordt Sclessin plots een slagveld

09:20
5
Mazzu vat seizoen van OHL pijnlijk samen na nieuwe nederlaag tegen RC Genk Reactie

Mazzu vat seizoen van OHL pijnlijk samen na nieuwe nederlaag tegen RC Genk

08:40
Eden Hazard zal ook aanwezig zijn op het WK: voormalige Rode Duivel geeft uitleg

Eden Hazard zal ook aanwezig zijn op het WK: voormalige Rode Duivel geeft uitleg

08:20
2
Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

07:00
3
Cijfers maken het pijnlijk duidelijk voor KAA Gent én Union SG: hier rammelde het om doelstellingen te halen Analyse

Cijfers maken het pijnlijk duidelijk voor KAA Gent én Union SG: hier rammelde het om doelstellingen te halen

06:00
3
Genk viert kwalificatie voor barrage én twee recordmannen tegen OH Leuven Reactie

Genk viert kwalificatie voor barrage én twee recordmannen tegen OH Leuven

23:59
4
Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

22:43
Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo

Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo

22:51
3
Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

22:15
1
🎥 Pupil Kristof Van Hout doet het voor Lommel met konijnenpoot en wereldsave: "Dit kan alleen met onze fans" Reactie

🎥 Pupil Kristof Van Hout doet het voor Lommel met konijnenpoot en wereldsave: "Dit kan alleen met onze fans"

21:45
🎥 Opnieuw ophef rond Braziliaanse WK-selectie: doelman valt flauw na bekendmaking

🎥 Opnieuw ophef rond Braziliaanse WK-selectie: doelman valt flauw na bekendmaking

21:51
OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden Reactie

OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden

21:25
2
'Wouter Vrancken maakt toekomstbesluit definitief bekend'

'Wouter Vrancken maakt toekomstbesluit definitief bekend'

21:35
1
Grote interesse voor Arne Engels: dit zegt onze landgenoot over zijn toekomst voor volgend seizoen

Grote interesse voor Arne Engels: dit zegt onze landgenoot over zijn toekomst voor volgend seizoen

21:27
Meubelstuk in de JPL neemt afscheid, maar moest toch even slikken

Meubelstuk in de JPL neemt afscheid, maar moest toch even slikken

21:16
🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander

🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander

20:35
De man die Man United opnieuw op de kaart zet: Bruno Fernandes ontvangt prestigieuze prijs in Premier League

De man die Man United opnieuw op de kaart zet: Bruno Fernandes ontvangt prestigieuze prijs in Premier League

20:57
Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL

Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL

20:17
Met een welgemikte penalty: ex-doelman van Anderlecht, Genk en Cercle trapt zijn club naar hoogste niveau

Met een welgemikte penalty: ex-doelman van Anderlecht, Genk en Cercle trapt zijn club naar hoogste niveau

20:36
Women's Champions League: FC Barcelona wint voor de vierde keer in zes jaar

Women's Champions League: FC Barcelona wint voor de vierde keer in zes jaar

20:09
1
Merci, Pep: waarom ook de Rode Duivels Pep Guardiola dankbaar moeten zijn

Merci, Pep: waarom ook de Rode Duivels Pep Guardiola dankbaar moeten zijn

19:23
"Er is geen andere weg": Besnik Hasi ziet slechts twee opties voor Marc Coucke bij Anderlecht

"Er is geen andere weg": Besnik Hasi ziet slechts twee opties voor Marc Coucke bij Anderlecht

19:52
Dortmund heeft de knoop doorgehakt wat Julien Duranville betreft

Dortmund heeft de knoop doorgehakt wat Julien Duranville betreft

18:30
Sven Vandenbroeck reageert voor het eerst na farce met Jelle Vossen in jubileumwedstrijd

Sven Vandenbroeck reageert voor het eerst na farce met Jelle Vossen in jubileumwedstrijd

18:00
2
Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"

Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"

17:30
2
Drie keer Club Brugge, drie keer Anderlecht en ook Standard, Gent, Antwerp en zelfs OH Leuven

Drie keer Club Brugge, drie keer Anderlecht en ook Standard, Gent, Antwerp en zelfs OH Leuven

17:00
Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt Analyse

Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt

16:30
2
Bates roert zich in Europese missie Standard, Boskamp maakt Genk helemaal af

Bates roert zich in Europese missie Standard, Boskamp maakt Genk helemaal af

16:00
1
Vincent Euvrard moet opletten: twee cruciale elementen kunnen beslissend duel missen

Vincent Euvrard moet opletten: twee cruciale elementen kunnen beslissend duel missen

15:30
Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 18:30 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

stochanskys stochanskys over Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over 🎥 Standard-Charleroi ontspoort volledig: na affluiten wordt Sclessin plots een slagveld --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Genk viert kwalificatie voor barrage én twee recordmannen tegen OH Leuven Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over "Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent André Coenen André Coenen over Eden Hazard zal ook aanwezig zijn op het WK: voormalige Rode Duivel geeft uitleg Philippe Cr Philippe Cr over Ook bij Cercle Brugge wordt het een enorm drukke zomer: na toptransfer van 9 miljoen, ook 2 miljoen op tafel We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen" lucas lucas over Sven Vandenbroeck reageert voor het eerst na farce met Jelle Vossen in jubileumwedstrijd pief pief over Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters" cartman_96 cartman_96 over Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved