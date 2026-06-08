Analyse Is Jérémy Doku klaar om op het WK 2026 te schitteren?

Is Jérémy Doku klaar om op het WK 2026 te schitteren?
Foto: © photonews

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Tegen Tunesië (5-0) liet Jérémy Doku in de laatste actie hier en daar nog wat slordigheden zien, maar hij blijft onvermijdelijk een van de krachtigste offensieve wapens van de Rode Duivels richting het WK 2026. Gaat hij schitteren op het WK 2026?

Jérémy Doku heeft een heel goed seizoen achter de rug bij Manchester City. In 47 wedstrijden in alle competities was hij 22 keer beslissend: acht goals en 14 assists. Op het einde van het seizoen maakte hij zelfs nog knappe doelpunten tegen Everton en Brentford. Het seizoen daarvoor speelde hij 41 wedstrijden, waarin hij acht keer scoorde en negen assists gaf.

De Rode Duivel lijkt een stap gezet te hebben in zijn maturiteit. Bij zijn komst naar The Citizens was Jérémy Doku nog minder regelmatig, met wisselvallige prestaties. Hij is nog niet perfect in zijn spel, maar de progressie is duidelijk.

“Mijn topniveau zal ik pas over twee of drie jaar bereiken”

Hij beseft dat hij zich nog kan verbeteren, zoals hij onlangs volgens Knack verklaarde: “Ik ben nog maar 23. Mijn topniveau zal ik pas over twee of drie jaar bereiken.” Jérémy Doku weet dat hij nog op bepaalde punten moet bijschaven. “Ik moet vaker komen in de zones waar je makkelijk kan scoren: makkelijke goals, intikkers van dichtbij. Als ik naar mijn doelpunten kijk, ook dit seizoen, is het vaak na een dribbel, wanneer ik alles zelf doe."

"Maar ik wil ook, ik weet het niet, zelfs vijf makkelijke goals in een seizoen maken, dat verandert heel veel", zei hij op een persconferentie. Zijn ambitie is nu duidelijk: “Het is mijn verantwoordelijkheid om constant te zijn en altijd ongrijpbaar. Dat is wat ik wil worden.”



Jérémy Doku heeft een duidelijk uitgesproken teamspirit. Misschien zelfs iets té. Hij neemt niet altijd genoeg zijn kans. Soms geeft hij liever de bal af dan zelf het initiatief te nemen. Op het WK 2026 wordt dat een werkpunt.

Toch blijft hij een explosieve, vinnige en ongrijpbare speler. Het is het type voetballer waarvoor supporters naar het stadion komen. Hij is misschien wel degene in de groep die het meest doet denken aan een zekere Eden Hazard.

Moet Doku meer zijn eigen kans gaan?

Als België een mooi parcours wil afleggen op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, zal het moeten kunnen rekenen op een bepalende Jérémy Doku. Tegen tegenstanders die weinig ruimte weggeven kan hij een van de belangrijkste aanvallende wapens zijn om het verschil te maken. Hij zou hoe dan ook dit toernooi moeten starten als vaste titularis.

Zijn impact op het offensieve spel van de Rode Duivels is duidelijk en België met of zonder hem is niet hetzelfde. Al is het ook waar dat Rudi Garcia heel wat opties heeft. Eén ding is hoe dan ook duidelijk: Jérémy Doku kan tijdens dit WK een nieuwe stap zetten als hij er offensief beslissend kan zijn.

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