📷 OFFICIEEL “Welkom thuis”: KAA Gent haalt eigen jeugdproduct terug in huis

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 1 reacties
📷 OFFICIEEL “Welkom thuis”: KAA Gent haalt eigen jeugdproduct terug in huis
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1892

KAA Gent kiest opnieuw voor een speler met een Buffalo-hart. Met de komst van Lars Cooman haalt de club een oud-jeugdproduct terug naar huis, na een opvallende passage bij FC Knokke.

Welkom thuis

"Welkom thuis en veel succes, Lars!" vat de transfer in een mededeling van KAA Gent aan onze redactie perfect samen. De 23-jarige linksachter maakt de overstap van FC Knokke en tekent een contract tot 2029, met een optie op een extra seizoen. Voor Cooman betekent het een terugkeer naar de club waar hij als jeugdspeler vijf jaar actief was.

Bekende naam in Gent

Cooman kreeg zijn opleiding bij KAA Gent, RSC Anderlecht en Zulte Waregem. Daarna werkte hij zich op via KRC Gent. Zijn familienaam klinkt bovendien bekend in het Gentse voetbal, want grootvader Emiel Cooman groeide uit tot een clubicoon van Racing.

Uitblinker bij FC Knokke

Bij FC Knokke zette Cooman een stevige stap vooruit. Hij ontwikkelde zich tot een van de sterkste spelers in Eerste Nationale en liet zich niet alleen defensief opmerken. Afgelopen seizoen was hij goed voor 11 doelpunten en 7 assists, indrukwekkende cijfers voor een linksachter.

Investeren in de toekomst

KAA Gent haalt met Cooman een jonge, Belgische en polyvalente speler binnen die nog groeimarge heeft. Zijn offensieve kwaliteiten en vertrouwdheid met de clubcultuur maken hem een interessante aanwinst. De Buffalo's hopen dat hun jeugdproduct nu ook in het eerste elftal zijn potentieel volledig kan waarmaken.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent

Meer nieuws

Héél nuchtere Senne Lammens over speelminuten en... Tim Krul-scenario bij de Rode Duivels

Héél nuchtere Senne Lammens over speelminuten en... Tim Krul-scenario bij de Rode Duivels

11:20
‘Op lijstje van heel wat clubs: ex-speler van Beerschot en Anderlecht terug naar België?

‘Op lijstje van heel wat clubs: ex-speler van Beerschot en Anderlecht terug naar België?

11:00
Vanhaezebrouck legt pijnlijk probleem van Rode Duivels bloot: “Zeg dat gewoon niet!”

Vanhaezebrouck legt pijnlijk probleem van Rode Duivels bloot: “Zeg dat gewoon niet!”

10:40
‘Nieuwe tik voor Anderlecht? Club Brugge richt vizier op Spaans toptalent’

‘Nieuwe tik voor Anderlecht? Club Brugge richt vizier op Spaans toptalent’

10:00
3
‘Onverwachte exit op Club Brugge? Turkse club houdt het in de gaten’

‘Onverwachte exit op Club Brugge? Turkse club houdt het in de gaten’

09:30
Hallo, Club Brugge? Tresoldi zet deur voor transfer wél open met enkele opmerkelijke uitspraken

Hallo, Club Brugge? Tresoldi zet deur voor transfer wél open met enkele opmerkelijke uitspraken

09:00
3
EXCLUSIEF: Seattle-icoon keek zijn ogen uit en was niet enkel van Lukaku onder de indruk: "Wat een speler!" Interview

EXCLUSIEF: Seattle-icoon keek zijn ogen uit en was niet enkel van Lukaku onder de indruk: "Wat een speler!"

08:10
1
WK-LIVE 18/6: Genks doelpunt op WK, Broos maakt zich boos en verwijst naar Messi

WK-LIVE 18/6: Genks doelpunt op WK, Broos maakt zich boos en verwijst naar Messi

08:27
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/06

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/06

07:05
Nainggolan is vastberaden: hij wil terug naar de Jupiler Pro League

Nainggolan is vastberaden: hij wil terug naar de Jupiler Pro League

07:30
1
‘Aap komt uit de mouw: vertrokken assistent van Leko in beeld bij andere Belgische club’

‘Aap komt uit de mouw: vertrokken assistent van Leko in beeld bij andere Belgische club’

07:05
Afscheid in mineur blijft hangen bij Rode Duivels: "Hij was heel hard ontgoocheld"

Afscheid in mineur blijft hangen bij Rode Duivels: "Hij was heel hard ontgoocheld"

06:30
1
Harde kern Anderlecht laat niet af: naast stadion en Neerpede nu ook spandoeken aan... Pairi Daiza

Harde kern Anderlecht laat niet af: naast stadion en Neerpede nu ook spandoeken aan... Pairi Daiza

06:00
9
Een héél straffe stunt: 'Gent troeft Belgische topclub én absolute Engelse traditieclub af voor Burgess'

Een héél straffe stunt: 'Gent troeft Belgische topclub én absolute Engelse traditieclub af voor Burgess'

21:40
3
Stijlbreuk met het verleden: Anderlecht heeft een héél atypische zomermercato voor de boeg

Stijlbreuk met het verleden: Anderlecht heeft een héél atypische zomermercato voor de boeg

23:00
5
Nog altijd zorgen om één Rode Duivel, die woensdag onder de scan ging: 3 anderen niet op training

Nog altijd zorgen om één Rode Duivel, die woensdag onder de scan ging: 3 anderen niet op training

04:29
'Club Brugge heeft eerste zomertransfer beet en legt vijf miljoen euro op tafel voor middenvelder'

'Club Brugge heeft eerste zomertransfer beet en legt vijf miljoen euro op tafel voor middenvelder'

22:30
Van 10.000 naar 1,3 miljoen volgers: Rode Duivel over zijn plotselinge wereldfaam Interview

Van 10.000 naar 1,3 miljoen volgers: Rode Duivel over zijn plotselinge wereldfaam

22:00
'Real Madrid denkt aan de toekomst en wil voormalig doelman van Anderlecht halen als vervanger voor Courtois'

'Real Madrid denkt aan de toekomst en wil voormalig doelman van Anderlecht halen als vervanger voor Courtois'

21:20
WK LIVE 17/06: Portugal schiet in eigen voet en geraakt niet voorbij DR Congo

WK LIVE 17/06: Portugal schiet in eigen voet en geraakt niet voorbij DR Congo

20:59
39
'SK Beveren stelt nieuwe coach aan die géén ervaring heeft als T1'

'SK Beveren stelt nieuwe coach aan die géén ervaring heeft als T1'

20:50
'Liverpool vraagt Mo Salah om wél te blijven en Egyptenaar komt meteen met antwoord op de proppen'

'Liverpool vraagt Mo Salah om wél te blijven en Egyptenaar komt meteen met antwoord op de proppen'

20:20
Italië én Fabrizio Romano in de ban van transfergerucht over... Kevin De Bruyne én Juventus!

Italië én Fabrizio Romano in de ban van transfergerucht over... Kevin De Bruyne én Juventus!

20:00
Wie wordt de opvolger van Thibaut Courtois? "Ik ga er vol voor gaan"

Wie wordt de opvolger van Thibaut Courtois? "Ik ga er vol voor gaan"

19:30
'Club Brugge en Engelse topclub hebben akkoord over transfer van Ordoñez voor (minstens) 49 miljoen euro'

'Club Brugge en Engelse topclub hebben akkoord over transfer van Ordoñez voor (minstens) 49 miljoen euro'

19:20
13
Gianni Infantino brengt bezoek aan Iraanse kleedkamer, bondscoach neemt géén blad voor de mond

Gianni Infantino brengt bezoek aan Iraanse kleedkamer, bondscoach neemt géén blad voor de mond

19:00
'Ambitieuze promovendus wil shoppen bij Beerschot en Standard'

'Ambitieuze promovendus wil shoppen bij Beerschot en Standard'

18:30
11
Miljoenendeal? 'Buitenlandse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

Miljoenendeal? 'Buitenlandse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

18:00
Felle kritiek op Rudi Garcia, met verwijzing naar Donald Trump

Felle kritiek op Rudi Garcia, met verwijzing naar Donald Trump

17:30
3
Meeval voor Anderlecht, dubbele thuismatch voor Gent?

Meeval voor Anderlecht, dubbele thuismatch voor Gent?

14:30
12
"Het is breaking news: miljoenentalent van Chelsea kan naar Mechelen komen"

"Het is breaking news: miljoenentalent van Chelsea kan naar Mechelen komen"

17:00
6
'Genk wil 15 miljoen euro voor goudhaantje, Turkse club wil er twéé halen'

'Genk wil 15 miljoen euro voor goudhaantje, Turkse club wil er twéé halen'

16:30
3
Wat moeten we weten van Hammarby, de tegenstander van Anderlecht in Europa League?

Wat moeten we weten van Hammarby, de tegenstander van Anderlecht in Europa League?

16:00
OFFICIEEL: KAA Gent haalt goalmachine binnen

OFFICIEEL: KAA Gent haalt goalmachine binnen

17/06
11
Stevig plan van Sam Kerkhofs, met nu ook versterking van bij Beerschot

Stevig plan van Sam Kerkhofs, met nu ook versterking van bij Beerschot

15:30
Dit is het oefenprogramma van Anderlecht, Union SG en Club Brugge

Dit is het oefenprogramma van Anderlecht, Union SG en Club Brugge

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Jasperd Jasperd over 'Club Brugge en Engelse topclub hebben akkoord over transfer van Ordoñez voor (minstens) 49 miljoen euro' cartman_96 cartman_96 over Stijlbreuk met het verleden: Anderlecht heeft een héél atypische zomermercato voor de boeg JaKu JaKu over Hallo, Club Brugge? Tresoldi zet deur voor transfer wél open met enkele opmerkelijke uitspraken Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over 📷 OFFICIEEL “Welkom thuis”: KAA Gent haalt eigen jeugdproduct terug in huis Green kill Green kill over EXCLUSIEF: Seattle-icoon keek zijn ogen uit en was niet enkel van Lukaku onder de indruk: "Wat een speler!" Jasperd Jasperd over ‘Nieuwe tik voor Anderlecht? Club Brugge richt vizier op Spaans toptalent’ YoniVL YoniVL over "Het is breaking news: miljoenentalent van Chelsea kan naar Mechelen komen" Impala Impala over Harde kern Anderlecht laat niet af: naast stadion en Neerpede nu ook spandoeken aan... Pairi Daiza Johnnie Walker Johnnie Walker over OFFICIEEL: Christian Burgess vindt nieuwe club in België na afscheid van Union SG stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over ‘48 uur heeft blauw-zwart: Club Brugge onderneemt ultieme poging voor verdediger’ Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved