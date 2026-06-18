📷 OFFICIEEL “Welkom thuis”: KAA Gent haalt eigen jeugdproduct terug in huis

KAA Gent kiest opnieuw voor een speler met een Buffalo-hart. Met de komst van Lars Cooman haalt de club een oud-jeugdproduct terug naar huis, na een opvallende passage bij FC Knokke.

Welkom thuis

"Welkom thuis en veel succes, Lars!" vat de transfer in een mededeling van KAA Gent aan onze redactie perfect samen. De 23-jarige linksachter maakt de overstap van FC Knokke en tekent een contract tot 2029, met een optie op een extra seizoen. Voor Cooman betekent het een terugkeer naar de club waar hij als jeugdspeler vijf jaar actief was.

Bekende naam in Gent

Cooman kreeg zijn opleiding bij KAA Gent, RSC Anderlecht en Zulte Waregem. Daarna werkte hij zich op via KRC Gent. Zijn familienaam klinkt bovendien bekend in het Gentse voetbal, want grootvader Emiel Cooman groeide uit tot een clubicoon van Racing.

Uitblinker bij FC Knokke

Bij FC Knokke zette Cooman een stevige stap vooruit. Hij ontwikkelde zich tot een van de sterkste spelers in Eerste Nationale en liet zich niet alleen defensief opmerken. Afgelopen seizoen was hij goed voor 11 doelpunten en 7 assists, indrukwekkende cijfers voor een linksachter.

Investeren in de toekomst

KAA Gent haalt met Cooman een jonge, Belgische en polyvalente speler binnen die nog groeimarge heeft. Zijn offensieve kwaliteiten en vertrouwdheid met de clubcultuur maken hem een interessante aanwinst. De Buffalo's hopen dat hun jeugdproduct nu ook in het eerste elftal zijn potentieel volledig kan waarmaken.