Geen drie zonder vier? 'José Mourinho wil ook deze sterkhouder uit de Premier League naar Real Madrid halen'

José Mourinho is begonnen aan zijn tweede ambtstermijn als coach van Real Madrid. De Portugees is van plan om de selectie volledig te vernieuwen. En die vernieuwingen zijn al volop bezig.

Florentino Perez heeft José Mourinho teruggehaald als coach van Real Madrid. The Special One krijgt in het Estadio Santiago Bernabeu twee héél duidelijke opdrachten.

Enerzijds moet Mourinho met de grove borstel door de kleedkamer gaan. Vorig seizoen gonsde het van de geruchten over de slechte sfeer in de Madrileense kleedkamer. Sommige spelers spreken niet meer met elkaar, anderen doen dat wél nog… met de vuisten.

José Mourinho heeft twee duidelijke opdrachten als coach van Real Madrid

Anderzijds moet The Special One FC Barcelona opnieuw van de troon stoten in La Liga. De voorbije twee seizoenen kroonde Barça zich tot Spaanse landskampioen én bleef Real Madrid achter zonder prijzen.

Meer zelfs: De Koninklijke pakte de voorbij tien seizoenen amper vier Spaanse titels. Dat staat in schril contract met het het enorme succes in de Champions League. De Koninklijke stak de Beker met de Grote Oren de voorbije tien seizoenen maar liefst vijf keer in de lucht.

Drie sterkhouders uit de Premier League moeten voor extra karakter zorgen

Ondertussen is het duidelijk dat Real Madrid er onder Mourinho helemaal anders zal uitzien. Met Marc Cucurella, Bernardo Silva en Ibrahima Konaté heeft De Koninklijke al drie zomeraanwinsten beet. En het zijn niet de minste namen.





Voorgenoemde heren waren vorig seizoen sterkhouders bij respectievelijk Chelsea FC, Manchester City en Liverpool FC. Niet toevallig: sterkhouders uit de Premier League. Mourinho wil karakter toevoegen onder de Spaanse zon.

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El Nacional weet dat Mourinho er héél graag nog een centrale verdediger bij wil hebben. The Special One contacteerde zelf Ruben Dias. De Portugees is gecharmeerd én Manchester City laat de deur op een kier. De vraagprijs: zeventig miljoen euro. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 76-voudig Portugees international op 55 miljoen euro.

Ook Michael Olise staat nog steeds op de verlanglijst van Mourinho. En uiteraard op de verlanglijst van Perez. Het statement dat Real Madrid géén interesse heeft in de Fransman? Daar geloven we niet veel van…