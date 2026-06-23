Geen drie zonder vier? 'José Mourinho wil ook deze sterkhouder uit de Premier League naar Real Madrid halen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Geen drie zonder vier? 'José Mourinho wil ook deze sterkhouder uit de Premier League naar Real Madrid halen'
Word fan van Real Madrid! 1591

José Mourinho is begonnen aan zijn tweede ambtstermijn als coach van Real Madrid. De Portugees is van plan om de selectie volledig te vernieuwen. En die vernieuwingen zijn al volop bezig.

Florentino Perez heeft José Mourinho teruggehaald als coach van Real Madrid. The Special One krijgt in het Estadio Santiago Bernabeu twee héél duidelijke opdrachten.

Enerzijds moet Mourinho met de grove borstel door de kleedkamer gaan. Vorig seizoen gonsde het van de geruchten over de slechte sfeer in de Madrileense kleedkamer. Sommige spelers spreken niet meer met elkaar, anderen doen dat wél nog… met de vuisten.

José Mourinho heeft twee duidelijke opdrachten als coach van Real Madrid

Anderzijds moet The Special One FC Barcelona opnieuw van de troon stoten in La Liga. De voorbije twee seizoenen kroonde Barça zich tot Spaanse landskampioen én bleef Real Madrid achter zonder prijzen. 

Meer zelfs: De Koninklijke pakte de voorbij tien seizoenen amper vier Spaanse titels. Dat staat in schril contract met het het enorme succes in de Champions League. De Koninklijke stak de Beker met de Grote Oren de voorbije tien seizoenen maar liefst vijf keer in de lucht.

Drie sterkhouders uit de Premier League moeten voor extra karakter zorgen

Ondertussen is het duidelijk dat Real Madrid er onder Mourinho helemaal anders zal uitzien. Met Marc Cucurella, Bernardo Silva en Ibrahima Konaté heeft De Koninklijke al drie zomeraanwinsten beet. En het zijn niet de minste namen. 

Voorgenoemde heren waren vorig seizoen sterkhouders bij respectievelijk Chelsea FC, Manchester City en Liverpool FC. Niet toevallig: sterkhouders uit de Premier League. Mourinho wil karakter toevoegen onder de Spaanse zon. 

Gato Alves Dias Rúben Santos
© photonews

El Nacional weet dat Mourinho er héél graag nog een centrale verdediger bij wil hebben. The Special One contacteerde zelf Ruben Dias. De Portugees is gecharmeerd én Manchester City laat de deur op een kier. De vraagprijs: zeventig miljoen euro. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 76-voudig Portugees international op 55 miljoen euro.

Ook Michael Olise staat nog steeds op de verlanglijst van Mourinho. En uiteraard op de verlanglijst van Perez. Het statement dat Real Madrid géén interesse heeft in de Fransman? Daar geloven we niet veel van…

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Real Madrid
José Mourinho

Meer nieuws

'Fenerbahçe verrast en wil Belgische verdediger redden van de Engelse derde klasse'

'Fenerbahçe verrast en wil Belgische verdediger redden van de Engelse derde klasse'

22:00
Achter de schermen bij Real Madrid: De Koninklijke ontkent in statement interesse in absolute ster, maar...

Achter de schermen bij Real Madrid: De Koninklijke ontkent in statement interesse in absolute ster, maar...

19:20
'Wouter Vrancken kiest voor Schots avontuur en wees daarvoor héél leuke clubs uit Frankrijk én Engeland af'

'Wouter Vrancken kiest voor Schots avontuur en wees daarvoor héél leuke clubs uit Frankrijk én Engeland af'

21:40
WK-LIVE 23/6: Portugal haalt uit tegen Oezbekistan, CR7 scoort twee keer

WK-LIVE 23/6: Portugal haalt uit tegen Oezbekistan, CR7 scoort twee keer

21:01
'Na Ordoñez staat ook Tzolis héél dicht bij transfer naar Premier League, Club Brugge pakt twee keer jackpot'

'Na Ordoñez staat ook Tzolis héél dicht bij transfer naar Premier League, Club Brugge pakt twee keer jackpot'

21:00
Hij moet gewoon spelen tegen Nieuw-Zeeland: Rudi Garcia moet zijn voorzichtigheid overboord smijten

Hij moet gewoon spelen tegen Nieuw-Zeeland: Rudi Garcia moet zijn voorzichtigheid overboord smijten

20:40
2
'Italiaanse derdeklasser stunt met komst van Ronaldinho én... hij wordt als speler geregistreerd'

'Italiaanse derdeklasser stunt met komst van Ronaldinho én... hij wordt als speler geregistreerd'

20:20
BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach

20:05
12
Op z'n Hollands! Nederlanders nemen geen blad voor de mond ove de (wan)prestaties van de Rode Duivels

Op z'n Hollands! Nederlanders nemen geen blad voor de mond ove de (wan)prestaties van de Rode Duivels

20:00
Doorbraak in het transferdossier van Nathan De Cat? Hier speelt het goudhaantje van Anderlecht volgend seizoen

Doorbraak in het transferdossier van Nathan De Cat? Hier speelt het goudhaantje van Anderlecht volgend seizoen

19:40
2
Spannende dagen voor STVV: onzekerheid over Europese thuiswedstrijden blijft

Spannende dagen voor STVV: onzekerheid over Europese thuiswedstrijden blijft

19:00
Het is eigenlijk absurd: ze spelen zelfs niet op hun beste niveau en laten het zo makkelijk lijken

Het is eigenlijk absurd: ze spelen zelfs niet op hun beste niveau en laten het zo makkelijk lijken

18:30
2
OFFICIEEL: STVV slaat grote slag die perfect past bij DNA van de Kanaries

OFFICIEEL: STVV slaat grote slag die perfect past bij DNA van de Kanaries

17:45
Nieuwe blamage op komst voor Duivels? Nieuw-Zeeland wil geschiedenis schrijven

Nieuwe blamage op komst voor Duivels? Nieuw-Zeeland wil geschiedenis schrijven

17:20
Krijgt Vanhaezebrouck gelijk? Rode Duivels betalen nu de prijs voor één opvallende keuze

Krijgt Vanhaezebrouck gelijk? Rode Duivels betalen nu de prijs voor één opvallende keuze

16:40
9
📷 KAA Gent neemt afscheid van deze pion: opvolger al bekend?

📷 KAA Gent neemt afscheid van deze pion: opvolger al bekend?

16:02
📷 OFFICIEEL OH Leuven heeft nieuwe coach beet

📷 OFFICIEEL OH Leuven heeft nieuwe coach beet

15:38
4
Ghanese ‘tovenaar’ heeft Harry Kane vervloekt (en deed het eerder al met Ronaldo)

Ghanese ‘tovenaar’ heeft Harry Kane vervloekt (en deed het eerder al met Ronaldo)

15:30
2
‘Standard haalt bekende ex-Rode Duivel naar technische staf’

‘Standard haalt bekende ex-Rode Duivel naar technische staf’

15:00
5
Is deze man dan de oplossing? Rudi Garcia zoekt antwoord op grootste Nieuw-Zeelandse wapen

Is deze man dan de oplossing? Rudi Garcia zoekt antwoord op grootste Nieuw-Zeelandse wapen

14:40
12
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/06: Van Der Brempt

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/06: Van Der Brempt

13:30
‘Club Brugge vindt nieuwe rechterhand van Ivan Leko: deal bijna rond’

‘Club Brugge vindt nieuwe rechterhand van Ivan Leko: deal bijna rond’

14:00
2
📷 ‘Champions League-club wil Belg plots dumpen: uitleenbeurt naar JPL op komst?’

📷 ‘Champions League-club wil Belg plots dumpen: uitleenbeurt naar JPL op komst?’

13:30
4
Drama in Frankrijk: profvoetballer hersendood na duik in de Rhône

Drama in Frankrijk: profvoetballer hersendood na duik in de Rhône

13:00
OFFICIEEL Cercle Brugge laat verdediger vertrekken

OFFICIEEL Cercle Brugge laat verdediger vertrekken

12:30
Banter tussen Van Gucht en Sonck met vraag over porno-actrice: "Ken je haar?" De derde helft

Banter tussen Van Gucht en Sonck met vraag over porno-actrice: "Ken je haar?"

12:00
4
De terugkeer van Jean Kindermans: waarom Anderlecht zijn kompas opnieuw wilde

De terugkeer van Jean Kindermans: waarom Anderlecht zijn kompas opnieuw wilde

11:40
13
DONE DEAL: Antwerp haalt zijn derde zomeraanwinst binnen

DONE DEAL: Antwerp haalt zijn derde zomeraanwinst binnen

11:20
11
"Beschamend?" en "Frustratie, ik moet iets kapotslaan": analisten spreken over Rode Duivels

"Beschamend?" en "Frustratie, ik moet iets kapotslaan": analisten spreken over Rode Duivels

11:00
11
Binnen een maand in Europa: Anderlecht heeft onzienlijk veel werk

Binnen een maand in Europa: Anderlecht heeft onzienlijk veel werk

10:30
6
Kiest u maar voor Rode Duivels: Senegal, USA, Spanje of Australië, Argentinië, Canada?

Kiest u maar voor Rode Duivels: Senegal, USA, Spanje of Australië, Argentinië, Canada?

10:00
23
Vanhaezebrouck laat weinig heel van Rode Duivels: "Dat is nog erger, die angst"

Vanhaezebrouck laat weinig heel van Rode Duivels: "Dat is nog erger, die angst"

09:30
33
'Code rood: ook Manchester United klopt aan bij Club Brugge'

'Code rood: ook Manchester United klopt aan bij Club Brugge'

09:00
Belg na STVV, Essevee, Lokeren en Kortrijk nu op WK tegen Engeland

Belg na STVV, Essevee, Lokeren en Kortrijk nu op WK tegen Engeland

08:40
Journaliste van televisie geweerd na uitspraken over Doku

Journaliste van televisie geweerd na uitspraken over Doku

08:20
21
DONE DEAL: La Louvière kaapt deal van KRC Genk

DONE DEAL: La Louvière kaapt deal van KRC Genk

08:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 38
Girona FC Girona FC 1-1 Elche CF Elche CF
Valencia CF Valencia CF 3-1 Barcelona Barcelona
Real Madrid Real Madrid 4-2 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Real Mallorca Real Mallorca 3-0 Real Oviedo Real Oviedo
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Alaves Alaves 1-2 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Getafe Getafe 1-0 Osasuna Osasuna
Real Betis Real Betis 2-1 Levante Levante
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-0 Sevilla Sevilla
Villarreal Villarreal 5-1 Atlético Madrid Atlético Madrid

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille over Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande E. Stoefs E. Stoefs over Portugal - Oezbekistan: 5-0 deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over DONE DEAL: Antwerp haalt zijn derde zomeraanwinst binnen Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Engeland - Ghana: 0-0 Union 60 Union 60 over Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu Geert66 Geert66 over Groot verlies voor Antwerp: 'Anderlecht haalt Jean Kindermans terug naar Neerpede' Andreas2962 Andreas2962 over Hij moet gewoon spelen tegen Nieuw-Zeeland: Rudi Garcia moet zijn voorzichtigheid overboord smijten DKMA DKMA over Kiest u maar voor Rode Duivels: Senegal, USA, Spanje of Australië, Argentinië, Canada? Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over De terugkeer van Jean Kindermans: waarom Anderlecht zijn kompas opnieuw wilde Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved