'Saoedische club biedt Leandro Trossard héél véél geld om... in tweede klasse te komen voetballen'

De kans wordt met de dag kleiner dat Leandro Trossard volgend seizoen nog voor Arsenal FC zal spelen. Besiktas JK is héél concreet voor de 31-jarige flankaanvaller. Ondertussen kwam een héél lucratief voorstel uit Saoedi-Arabië binnen.

We schreven eerder al dat de mouw van Leandro Trossard aan stukken wordt getrokken. Besiktas JK heeft concrete interesse in onze landgenoot. Kara Kartallar ziet in de 53-voudig Rode Duivels één van dé sleutelpionnen om de Turkse landstitel te winnen.

Maar er zijn kapers op de kust. Newcastle United en Aston Villa willen Trossard in de Premier League halen. Uit Italië en Spanje is er dan weer interesse van Internazionale FC, Juventus FC en Atlético Madrid.

Het is echter Al Diraiyah FC die de concurrentie geen kans wil laten. De Saoedische club wil Trossard overtuigen met een jaarloon van tien miljoen euro, netto welteverstaan. Vandaag verdient Trossard eveneens een bedrag in die grootorde. Voor aftrek van belastingen…

Trossard kan in het Midden-Oosten een contract tekenen voor drie seizoenen. De Engelse media weet dat Al Diraiyah ook aan de eisen van Arsenal wil voldoen en bereid is om een transfersom van twintig miljoen euro op te hoesten.

Héél véél geld... om in de Saoedische tweede klasse te gaan voetballen

Onze landgenoot zou bij Al Diraiyah alvast bij een héél ambitieuze club terechtkomen. De club pakte vorig seizoen de titel in de Saudi Second Division League en speelt vandaag in de Yelo League op het Saoedische tweede niveau.





Het doel is héél duidelijk: promotie naar de Saudi Pro League om ook daar mee te spelen om de knikkers. Al blijft het tot de verbazing spreken dat een Saoedische tweedeklasser met bedragen van bovengenoemde grootorde kan goochelen…