Terugkeer van Kindermans heeft gevolgen voor Anderlecht: "Er lopen gesprekken met die pion"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Terugkeer van Kindermans heeft gevolgen voor Anderlecht: "Er lopen gesprekken met die pion"
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4354

RSC Anderlecht heeft met Jean Kindermans een paars-wit icoon terug naar Neerpede gehaald. Al heeft de terugkeer gevolgen voor andere pionnen in het paars-witte radarwerk. Is er nog plaats voor Tim Borguet bij de Belgische recordkampioen?

Jean Kindermans komt op één juli terug naar huis. RSC Anderlecht haalt het clubicoon terug van bij Antwerp FC. Kindermans was sinds 2023 aan de slag op de jeugdacademie van The Great Old.

Wouter Vandenhaute liet Kindermans destijds vertrekken omwille van een te hoge verloning die niet opweegt tegen de verdienste van Kindermans. Ironisch genoeg betaalt paars-wit nu wellicht meer om Kindermans terug te halen. 

Is er nog plaats voor Tim Borguet bij RSC Anderlecht?

Kindermans neemt vanaf één juli de leiding van de paars-witte jeugdacademie op zich. Het Laatste Nieuws weet dat de kans vrij groot is dat er door deze wijziging geen plaats meer is voor Tim Borguet. Of beter gezegd: geen plaats meer is op zijn huidige stoel.

Borguet werd in 2025 gepromoveerd tot CEO Sports van Anderlecht. Sinds de komst van Antoine Sibierski - de sportief directeur is niet alleen verantwoordelijk voor de A-ploeg, maar eveneens voor RSCA Futures - werd het takenpakket van Borguet ingeperkt. 

RSC Anderlecht zoekt naar een oplossing waar ook Tim Borguet zich in kan vinden

De terugkeer van Kindermans zorgt ervoor dat Borguet geen zeggenschap meer heeft over de jeugdwerking. Al wil dat niét noodzakelijk zeggen dat Anderlecht hem aan de kant zal schuiven. 

"Er lopen gesprekken over de nieuwe invulling van de rol van Borguet", klinkt het bij de Belgische recordkampioen. "Er wordt bekeken of Borguet en Kindermans een complementair duo kunnen vormen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach

20:05
20
'Saoedische club biedt Leandro Trossard héél véél geld om... in tweede klasse te komen voetballen'

'Saoedische club biedt Leandro Trossard héél véél geld om... in tweede klasse te komen voetballen'

22:30
2
'Wouter Vrancken kiest voor Schots avontuur en wees daarvoor héél leuke clubs uit Frankrijk én Engeland af'

'Wouter Vrancken kiest voor Schots avontuur en wees daarvoor héél leuke clubs uit Frankrijk én Engeland af'

21:40
1
'Fenerbahçe verrast en wil Belgische verdediger redden van de Engelse derde klasse'

'Fenerbahçe verrast en wil Belgische verdediger redden van de Engelse derde klasse'

22:00
2
'Na Ordoñez staat ook Tzolis héél dicht bij transfer naar Premier League, Club Brugge pakt twee keer jackpot'

'Na Ordoñez staat ook Tzolis héél dicht bij transfer naar Premier League, Club Brugge pakt twee keer jackpot'

21:00
Geen drie zonder vier? 'José Mourinho wil ook deze sterkhouder uit de Premier League naar Real Madrid halen'

Geen drie zonder vier? 'José Mourinho wil ook deze sterkhouder uit de Premier League naar Real Madrid halen'

21:20
Hij moet gewoon spelen tegen Nieuw-Zeeland: Rudi Garcia moet zijn voorzichtigheid overboord smijten

Hij moet gewoon spelen tegen Nieuw-Zeeland: Rudi Garcia moet zijn voorzichtigheid overboord smijten

20:40
3
WK-LIVE 23/6: Portugal haalt uit tegen Oezbekistan, CR7 scoort twee keer

WK-LIVE 23/6: Portugal haalt uit tegen Oezbekistan, CR7 scoort twee keer

21:01
Doorbraak in het transferdossier van Nathan De Cat? Hier speelt het goudhaantje van Anderlecht volgend seizoen

Doorbraak in het transferdossier van Nathan De Cat? Hier speelt het goudhaantje van Anderlecht volgend seizoen

19:40
3
'Italiaanse derdeklasser stunt met komst van Ronaldinho én... hij wordt als speler geregistreerd'

'Italiaanse derdeklasser stunt met komst van Ronaldinho én... hij wordt als speler geregistreerd'

20:20
Op z'n Hollands! Nederlanders nemen geen blad voor de mond ove de (wan)prestaties van de Rode Duivels

Op z'n Hollands! Nederlanders nemen geen blad voor de mond ove de (wan)prestaties van de Rode Duivels

20:00
2
Spannende dagen voor STVV: onzekerheid over Europese thuiswedstrijden blijft

Spannende dagen voor STVV: onzekerheid over Europese thuiswedstrijden blijft

19:00
Achter de schermen bij Real Madrid: De Koninklijke ontkent in statement interesse in absolute ster, maar...

Achter de schermen bij Real Madrid: De Koninklijke ontkent in statement interesse in absolute ster, maar...

19:20
OFFICIEEL: STVV slaat grote slag die perfect past bij DNA van de Kanaries

OFFICIEEL: STVV slaat grote slag die perfect past bij DNA van de Kanaries

17:45
1
Het is eigenlijk absurd: ze spelen zelfs niet op hun beste niveau en laten het zo makkelijk lijken

Het is eigenlijk absurd: ze spelen zelfs niet op hun beste niveau en laten het zo makkelijk lijken

18:30
2
Nieuwe blamage op komst voor Duivels? Nieuw-Zeeland wil geschiedenis schrijven

Nieuwe blamage op komst voor Duivels? Nieuw-Zeeland wil geschiedenis schrijven

17:20
1
📷 KAA Gent neemt afscheid van deze pion: opvolger al bekend?

📷 KAA Gent neemt afscheid van deze pion: opvolger al bekend?

16:02
De terugkeer van Jean Kindermans: waarom Anderlecht zijn kompas opnieuw wilde

De terugkeer van Jean Kindermans: waarom Anderlecht zijn kompas opnieuw wilde

11:40
13
Krijgt Vanhaezebrouck gelijk? Rode Duivels betalen nu de prijs voor één opvallende keuze

Krijgt Vanhaezebrouck gelijk? Rode Duivels betalen nu de prijs voor één opvallende keuze

16:40
9
📷 OFFICIEEL OH Leuven heeft nieuwe coach beet

📷 OFFICIEEL OH Leuven heeft nieuwe coach beet

15:38
6
‘Standard haalt bekende ex-Rode Duivel naar technische staf’

‘Standard haalt bekende ex-Rode Duivel naar technische staf’

15:00
5
Binnen een maand in Europa: Anderlecht heeft onzienlijk veel werk

Binnen een maand in Europa: Anderlecht heeft onzienlijk veel werk

10:30
6
Ghanese ‘tovenaar’ heeft Harry Kane vervloekt (en deed het eerder al met Ronaldo)

Ghanese ‘tovenaar’ heeft Harry Kane vervloekt (en deed het eerder al met Ronaldo)

15:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/06: Van Der Brempt

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/06: Van Der Brempt

13:30
‘Club Brugge vindt nieuwe rechterhand van Ivan Leko: deal bijna rond’

‘Club Brugge vindt nieuwe rechterhand van Ivan Leko: deal bijna rond’

14:00
2
📷 ‘Champions League-club wil Belg plots dumpen: uitleenbeurt naar JPL op komst?’

📷 ‘Champions League-club wil Belg plots dumpen: uitleenbeurt naar JPL op komst?’

13:30
7
Is deze man dan de oplossing? Rudi Garcia zoekt antwoord op grootste Nieuw-Zeelandse wapen

Is deze man dan de oplossing? Rudi Garcia zoekt antwoord op grootste Nieuw-Zeelandse wapen

14:40
13
OFFICIEEL Cercle Brugge laat verdediger vertrekken

OFFICIEEL Cercle Brugge laat verdediger vertrekken

12:30
Drama in Frankrijk: profvoetballer hersendood na duik in de Rhône

Drama in Frankrijk: profvoetballer hersendood na duik in de Rhône

13:00
DONE DEAL: Antwerp haalt zijn derde zomeraanwinst binnen

DONE DEAL: Antwerp haalt zijn derde zomeraanwinst binnen

11:20
12
Banter tussen Van Gucht en Sonck met vraag over porno-actrice: "Ken je haar?" De derde helft

Banter tussen Van Gucht en Sonck met vraag over porno-actrice: "Ken je haar?"

12:00
5
"Beschamend?" en "Frustratie, ik moet iets kapotslaan": analisten spreken over Rode Duivels

"Beschamend?" en "Frustratie, ik moet iets kapotslaan": analisten spreken over Rode Duivels

11:00
11
Kiest u maar voor Rode Duivels: Senegal, USA, Spanje of Australië, Argentinië, Canada?

Kiest u maar voor Rode Duivels: Senegal, USA, Spanje of Australië, Argentinië, Canada?

10:00
23
'Code rood: ook Manchester United klopt aan bij Club Brugge'

'Code rood: ook Manchester United klopt aan bij Club Brugge'

09:00
Vanhaezebrouck laat weinig heel van Rode Duivels: "Dat is nog erger, die angst"

Vanhaezebrouck laat weinig heel van Rode Duivels: "Dat is nog erger, die angst"

09:30
33
📷 Nieuwe naam duikt op om trainer van RSC Anderlecht te worden

📷 Nieuwe naam duikt op om trainer van RSC Anderlecht te worden

22/06
18

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Engeland - Ghana: 0-0 TatstOn TatstOn over Op z'n Hollands! Nederlanders nemen geen blad voor de mond ove de (wan)prestaties van de Rode Duivels Sv1978 Sv1978 over Groot verlies voor Antwerp: 'Anderlecht haalt Jean Kindermans terug naar Neerpede' TatstOn TatstOn over BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach Jasperd Jasperd over Hij moet gewoon spelen tegen Nieuw-Zeeland: Rudi Garcia moet zijn voorzichtigheid overboord smijten Green kill Green kill over Nieuwe blamage op komst voor Duivels? Nieuw-Zeeland wil geschiedenis schrijven Joske89 Joske89 over 'Saoedische club biedt Leandro Trossard héél véél geld om... in tweede klasse te komen voetballen' CringeMedia CringeMedia over DONE DEAL: Antwerp haalt zijn derde zomeraanwinst binnen TIGERMANIA TIGERMANIA over 📷 OFFICIEEL OH Leuven heeft nieuwe coach beet TIGERMANIA TIGERMANIA over OFFICIEEL: STVV slaat grote slag die perfect past bij DNA van de Kanaries Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved