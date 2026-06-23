Terugkeer van Kindermans heeft gevolgen voor Anderlecht: "Er lopen gesprekken met die pion"

RSC Anderlecht heeft met Jean Kindermans een paars-wit icoon terug naar Neerpede gehaald. Al heeft de terugkeer gevolgen voor andere pionnen in het paars-witte radarwerk. Is er nog plaats voor Tim Borguet bij de Belgische recordkampioen?

Jean Kindermans komt op één juli terug naar huis. RSC Anderlecht haalt het clubicoon terug van bij Antwerp FC. Kindermans was sinds 2023 aan de slag op de jeugdacademie van The Great Old.

Wouter Vandenhaute liet Kindermans destijds vertrekken omwille van een te hoge verloning die niet opweegt tegen de verdienste van Kindermans. Ironisch genoeg betaalt paars-wit nu wellicht meer om Kindermans terug te halen.

Is er nog plaats voor Tim Borguet bij RSC Anderlecht?

Kindermans neemt vanaf één juli de leiding van de paars-witte jeugdacademie op zich. Het Laatste Nieuws weet dat de kans vrij groot is dat er door deze wijziging geen plaats meer is voor Tim Borguet. Of beter gezegd: geen plaats meer is op zijn huidige stoel.

Borguet werd in 2025 gepromoveerd tot CEO Sports van Anderlecht. Sinds de komst van Antoine Sibierski - de sportief directeur is niet alleen verantwoordelijk voor de A-ploeg, maar eveneens voor RSCA Futures - werd het takenpakket van Borguet ingeperkt.

RSC Anderlecht zoekt naar een oplossing waar ook Tim Borguet zich in kan vinden

De terugkeer van Kindermans zorgt ervoor dat Borguet geen zeggenschap meer heeft over de jeugdwerking. Al wil dat niét noodzakelijk zeggen dat Anderlecht hem aan de kant zal schuiven.





"Er lopen gesprekken over de nieuwe invulling van de rol van Borguet", klinkt het bij de Belgische recordkampioen. "Er wordt bekeken of Borguet en Kindermans een complementair duo kunnen vormen."