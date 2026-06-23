'Fenerbahçe verrast en wil Belgische verdediger redden van de Engelse derde klasse'

Wout Faes is op zoek naar een nieuwe club. Het staat vast dat de 28-jarige verdediger niét met Leicester City in de League One gaat voetballen. Komt de reddingsboei uit Turkije?

AS Monaco huurde Wout Faes sinds de wintermercato van Leicester City. De Monegasken kunnen onze landgenoot definitief naar het prinsdom halen voor acht miljoen euro. Alles en iedereen had dan ook verwacht dat die keuze zou gemaakt worden.

Ondanks het feit dat Faes het merendeel van de wedstrijden heeft gespeeld voor Monaco wordt die optie niét gelicht. Het ontslag van Sébastien Pocognoli als coach van Le Rocher sterkt het Monegaskische bestuur in de keuze om voor vernieuwing te gaan.

Wout Faes gaat niét met Leicester City in de Engelse derde klasse voetballen

Faes heeft nog een contract voor één seizoen bij Leicester City. The Foxes degradeerden echter naar de League One. Het spreekt voor zich dat de 28-voudig Rode Duivel geen zin heeft om op het derde Engelse niveau te gaan voetballen.

De Turkse media weten dat de reddingsboei uit Turkije komt. Fenerbahçe SK is op zoek naar defensieve versterking en ziet in Faes een goedkope versterking met internationale ervaring en leiderschap.

Via AS Monaco naar Turkse grootmacht?



Transfermarkt schat de marktwaarde van Faes op tien miljoen euro. Gezien de degradatie van Leicester én de contractsituatie van Faes zullen The Foxes genoegen nemen met een bedrag tussen zes en acht miljoen euro.