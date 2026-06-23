'Wouter Vrancken kiest voor Schots avontuur en wees daarvoor héél leuke clubs uit Frankrijk én Engeland af'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
'Wouter Vrancken kiest voor Schots avontuur en wees daarvoor héél leuke clubs uit Frankrijk én Engeland af'
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Wouter Vrancken kiest voor een avontuur in Schotland. Onze landgenoot gaat aan de slag bij Hearth of Midlothian FC. De voormalige coach van STVV stuurde enkele andere leuke clubs wandelen.

Hearth of Midlothian FC moet Wouter Vranken nog officieel voorstellen aan pers en publiek, maar dat is een kwestie van tijd. De Schotse traditieclub heeft een mondeling akkoord met onze landgenoot. Enkel op papier dienen nog enkele punten en komma's worden verplaatst.

Vrancken gaf na afloop van vorig seizoen al aan dat hij zijn aflopende contract niet zou verlengen. STVV deed enkele verwoede pogingen, maar de Limburger verkoos een (eerste) avontuur in het buitenland. 

RSC Anderlecht maakte géén kans

Het is ook meteen de reden waarom RSC Anderlecht nooit een echte kans heeft gemaakt om Vrancken binnen te halen. De Belgische recordkampioen zat rond de tafel met de coach, maar dat was voor Vrancken vooral een gesprek uit beleefdheid.

De Limburger stond bij Feyenoord op de shortlist om Robin van Persie op te volgen, maar een concrete aanbieding kwam er nooit. Dévy Rigaux koos uiteindelijk voor Giovanni Van Bronckhorst om het in De Kuip over te nemen. 

Vrancken Wouter
© photonews

Al stonden de geïnteresseerde clubs in de rij voor Vrancken. FCP Ludogorets deed een héél lucratief aanbod, maar Vrancken zag de Bulgaarse competitie niet meteen als een stap vooruit ten opzichte van onze Jupiler Pro League.

Het Laatste Nieuws weet dat met Burnley FC en FC Lorient twee héél leuke clubs eveneens met een voorstel op de proppen kwamen. Vrancken had op dat moment zijn woord al in Schotland gegeven. 

Hearts zorgde bijna voor een historisch sprookje

Met Hearts moet Vrancken op weg naar bevestiging. The Gorgie Boys verrasten afgelopen seizoen vriend en vijand en leken op weg naar een historische Schotse landstitel. Uiteindelijk was het Celtic FC die hen op de slotspeeldag van de Schotse Premier League van een felbevochten kampioenschap heeft gehouden. 

Eveneens leuk om te weten: Hearts is eveneens (voor een deeltje) de club van Tony Bloom. We weten allemaal hoe het Union SG is vergaan sinds de passage van de Britse zakenman. Het zal Vrancken enkel gesterkt hebben in zijn keuze voor de Schotse traditieclub.

Al meteen vol aan de bak in de voorrondes van de Champions League

Vrancken volgt in Edinburgh Derek McInnes op. De voormalige coach van Hearts verzilverde het succes van vorig seizoen en heeft de overstap naar Rangers FC gemaakt. Hearts moet volgende maand in de tweede voorronde van de Champions League al meteen vol aan de bak tegen Sturm Graz.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Feyenoord
Wouter Vrancken

Meer nieuws

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach

20:05
12
Spannende dagen voor STVV: onzekerheid over Europese thuiswedstrijden blijft

Spannende dagen voor STVV: onzekerheid over Europese thuiswedstrijden blijft

19:00
OFFICIEEL: STVV slaat grote slag die perfect past bij DNA van de Kanaries

OFFICIEEL: STVV slaat grote slag die perfect past bij DNA van de Kanaries

17:45
'Fenerbahçe verrast en wil Belgische verdediger redden van de Engelse derde klasse'

'Fenerbahçe verrast en wil Belgische verdediger redden van de Engelse derde klasse'

22:00
'Na Ordoñez staat ook Tzolis héél dicht bij transfer naar Premier League, Club Brugge pakt twee keer jackpot'

'Na Ordoñez staat ook Tzolis héél dicht bij transfer naar Premier League, Club Brugge pakt twee keer jackpot'

21:00
Geen drie zonder vier? 'José Mourinho wil ook deze sterkhouder uit de Premier League naar Real Madrid halen'

Geen drie zonder vier? 'José Mourinho wil ook deze sterkhouder uit de Premier League naar Real Madrid halen'

21:20
Hij moet gewoon spelen tegen Nieuw-Zeeland: Rudi Garcia moet zijn voorzichtigheid overboord smijten

Hij moet gewoon spelen tegen Nieuw-Zeeland: Rudi Garcia moet zijn voorzichtigheid overboord smijten

20:40
2
WK-LIVE 23/6: Portugal haalt uit tegen Oezbekistan, CR7 scoort twee keer

WK-LIVE 23/6: Portugal haalt uit tegen Oezbekistan, CR7 scoort twee keer

21:01
Doorbraak in het transferdossier van Nathan De Cat? Hier speelt het goudhaantje van Anderlecht volgend seizoen

Doorbraak in het transferdossier van Nathan De Cat? Hier speelt het goudhaantje van Anderlecht volgend seizoen

19:40
2
'Italiaanse derdeklasser stunt met komst van Ronaldinho én... hij wordt als speler geregistreerd'

'Italiaanse derdeklasser stunt met komst van Ronaldinho én... hij wordt als speler geregistreerd'

20:20
Op z'n Hollands! Nederlanders nemen geen blad voor de mond ove de (wan)prestaties van de Rode Duivels

Op z'n Hollands! Nederlanders nemen geen blad voor de mond ove de (wan)prestaties van de Rode Duivels

20:00
Achter de schermen bij Real Madrid: De Koninklijke ontkent in statement interesse in absolute ster, maar...

Achter de schermen bij Real Madrid: De Koninklijke ontkent in statement interesse in absolute ster, maar...

19:20
Het is eigenlijk absurd: ze spelen zelfs niet op hun beste niveau en laten het zo makkelijk lijken

Het is eigenlijk absurd: ze spelen zelfs niet op hun beste niveau en laten het zo makkelijk lijken

18:30
2
‘Vrancken laat België achter zich en kiest voor verrassend avontuur’

‘Vrancken laat België achter zich en kiest voor verrassend avontuur’

22/06
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/06: Van Der Brempt

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/06: Van Der Brempt

13:30
Nieuwe blamage op komst voor Duivels? Nieuw-Zeeland wil geschiedenis schrijven

Nieuwe blamage op komst voor Duivels? Nieuw-Zeeland wil geschiedenis schrijven

17:20
📷 KAA Gent neemt afscheid van deze pion: opvolger al bekend?

📷 KAA Gent neemt afscheid van deze pion: opvolger al bekend?

16:02
De terugkeer van Jean Kindermans: waarom Anderlecht zijn kompas opnieuw wilde

De terugkeer van Jean Kindermans: waarom Anderlecht zijn kompas opnieuw wilde

11:40
13
Krijgt Vanhaezebrouck gelijk? Rode Duivels betalen nu de prijs voor één opvallende keuze

Krijgt Vanhaezebrouck gelijk? Rode Duivels betalen nu de prijs voor één opvallende keuze

16:40
9
📷 OFFICIEEL OH Leuven heeft nieuwe coach beet

📷 OFFICIEEL OH Leuven heeft nieuwe coach beet

15:38
4
‘Standard haalt bekende ex-Rode Duivel naar technische staf’

‘Standard haalt bekende ex-Rode Duivel naar technische staf’

15:00
5
Binnen een maand in Europa: Anderlecht heeft onzienlijk veel werk

Binnen een maand in Europa: Anderlecht heeft onzienlijk veel werk

10:30
6
Ghanese ‘tovenaar’ heeft Harry Kane vervloekt (en deed het eerder al met Ronaldo)

Ghanese ‘tovenaar’ heeft Harry Kane vervloekt (en deed het eerder al met Ronaldo)

15:30
2
‘Club Brugge vindt nieuwe rechterhand van Ivan Leko: deal bijna rond’

‘Club Brugge vindt nieuwe rechterhand van Ivan Leko: deal bijna rond’

14:00
2
📷 ‘Champions League-club wil Belg plots dumpen: uitleenbeurt naar JPL op komst?’

📷 ‘Champions League-club wil Belg plots dumpen: uitleenbeurt naar JPL op komst?’

13:30
4
Is deze man dan de oplossing? Rudi Garcia zoekt antwoord op grootste Nieuw-Zeelandse wapen

Is deze man dan de oplossing? Rudi Garcia zoekt antwoord op grootste Nieuw-Zeelandse wapen

14:40
12
OFFICIEEL Cercle Brugge laat verdediger vertrekken

OFFICIEEL Cercle Brugge laat verdediger vertrekken

12:30
Drama in Frankrijk: profvoetballer hersendood na duik in de Rhône

Drama in Frankrijk: profvoetballer hersendood na duik in de Rhône

13:00
DONE DEAL: Antwerp haalt zijn derde zomeraanwinst binnen

DONE DEAL: Antwerp haalt zijn derde zomeraanwinst binnen

11:20
11
Banter tussen Van Gucht en Sonck met vraag over porno-actrice: "Ken je haar?" De derde helft

Banter tussen Van Gucht en Sonck met vraag over porno-actrice: "Ken je haar?"

12:00
4
DONE DEAL: La Louvière kaapt deal van KRC Genk

DONE DEAL: La Louvière kaapt deal van KRC Genk

08:00
2
"Beschamend?" en "Frustratie, ik moet iets kapotslaan": analisten spreken over Rode Duivels

"Beschamend?" en "Frustratie, ik moet iets kapotslaan": analisten spreken over Rode Duivels

11:00
11
Kiest u maar voor Rode Duivels: Senegal, USA, Spanje of Australië, Argentinië, Canada?

Kiest u maar voor Rode Duivels: Senegal, USA, Spanje of Australië, Argentinië, Canada?

10:00
23
'Code rood: ook Manchester United klopt aan bij Club Brugge'

'Code rood: ook Manchester United klopt aan bij Club Brugge'

09:00
Vanhaezebrouck laat weinig heel van Rode Duivels: "Dat is nog erger, die angst"

Vanhaezebrouck laat weinig heel van Rode Duivels: "Dat is nog erger, die angst"

09:30
33
Belg na STVV, Essevee, Lokeren en Kortrijk nu op WK tegen Engeland

Belg na STVV, Essevee, Lokeren en Kortrijk nu op WK tegen Engeland

08:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille over Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande E. Stoefs E. Stoefs over Portugal - Oezbekistan: 5-0 deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over DONE DEAL: Antwerp haalt zijn derde zomeraanwinst binnen Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Engeland - Ghana: 0-0 Union 60 Union 60 over Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu Geert66 Geert66 over Groot verlies voor Antwerp: 'Anderlecht haalt Jean Kindermans terug naar Neerpede' Andreas2962 Andreas2962 over Hij moet gewoon spelen tegen Nieuw-Zeeland: Rudi Garcia moet zijn voorzichtigheid overboord smijten DKMA DKMA over Kiest u maar voor Rode Duivels: Senegal, USA, Spanje of Australië, Argentinië, Canada? Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over De terugkeer van Jean Kindermans: waarom Anderlecht zijn kompas opnieuw wilde Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved