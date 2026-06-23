'Wouter Vrancken kiest voor Schots avontuur en wees daarvoor héél leuke clubs uit Frankrijk én Engeland af'

Wouter Vrancken kiest voor een avontuur in Schotland. Onze landgenoot gaat aan de slag bij Hearth of Midlothian FC. De voormalige coach van STVV stuurde enkele andere leuke clubs wandelen.

Hearth of Midlothian FC moet Wouter Vranken nog officieel voorstellen aan pers en publiek, maar dat is een kwestie van tijd. De Schotse traditieclub heeft een mondeling akkoord met onze landgenoot. Enkel op papier dienen nog enkele punten en komma's worden verplaatst.

Vrancken gaf na afloop van vorig seizoen al aan dat hij zijn aflopende contract niet zou verlengen. STVV deed enkele verwoede pogingen, maar de Limburger verkoos een (eerste) avontuur in het buitenland.

RSC Anderlecht maakte géén kans

Het is ook meteen de reden waarom RSC Anderlecht nooit een echte kans heeft gemaakt om Vrancken binnen te halen. De Belgische recordkampioen zat rond de tafel met de coach, maar dat was voor Vrancken vooral een gesprek uit beleefdheid.

De Limburger stond bij Feyenoord op de shortlist om Robin van Persie op te volgen, maar een concrete aanbieding kwam er nooit. Dévy Rigaux koos uiteindelijk voor Giovanni Van Bronckhorst om het in De Kuip over te nemen.

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Al stonden de geïnteresseerde clubs in de rij voor Vrancken. FCP Ludogorets deed een héél lucratief aanbod, maar Vrancken zag de Bulgaarse competitie niet meteen als een stap vooruit ten opzichte van onze Jupiler Pro League.





Het Laatste Nieuws weet dat met Burnley FC en FC Lorient twee héél leuke clubs eveneens met een voorstel op de proppen kwamen. Vrancken had op dat moment zijn woord al in Schotland gegeven.

Hearts zorgde bijna voor een historisch sprookje

Met Hearts moet Vrancken op weg naar bevestiging. The Gorgie Boys verrasten afgelopen seizoen vriend en vijand en leken op weg naar een historische Schotse landstitel. Uiteindelijk was het Celtic FC die hen op de slotspeeldag van de Schotse Premier League van een felbevochten kampioenschap heeft gehouden.

Eveneens leuk om te weten: Hearts is eveneens (voor een deeltje) de club van Tony Bloom. We weten allemaal hoe het Union SG is vergaan sinds de passage van de Britse zakenman. Het zal Vrancken enkel gesterkt hebben in zijn keuze voor de Schotse traditieclub.

Al meteen vol aan de bak in de voorrondes van de Champions League

Vrancken volgt in Edinburgh Derek McInnes op. De voormalige coach van Hearts verzilverde het succes van vorig seizoen en heeft de overstap naar Rangers FC gemaakt. Hearts moet volgende maand in de tweede voorronde van de Champions League al meteen vol aan de bak tegen Sturm Graz.

