Turkse interesse is héél concreet en ook Spaanse, Italiaanse én Engelse clubs azen op Leandro Trossard'

Leandro Trossard heeft er een seizoen opzitten dat hij niét snel zal vergeten. En misschien moet het beste nog komen? Eén ding is zeker: het worden spannende weken voor de flankaanvaller van Arsenal FC.

Leandro Trossard en Arsenal FC moesten dan wel de duimen leggen voor PSG in de finale van de Champions League. Die ontgoocheling maakt echter héél snel plaats voor trots als The Gunners terugkijken naar het fenomenale seizoen dat ze gespeeld hebben.

Arsenal kampeerde de voorbije maanden van bij de start aan de leiding van de Champions League. The Gunners bekroonden hun seizoen met de eerste titel voor de club sinds 2004. Moeten we er een tekening bij maken dat het rode deel van Noord-Londen nog steeds op een wolk zit?

8 doelpunten én 11 asists van Belgische makelij

Trossard had bovendien een belangrijk aandeel in de campagne. Met acht doelpunten en elf assists - weliswaar verspreid over alle competities heen - toonde de 51-voudig Rode Duivel dat hij een cruciale pion is bij de Londense topclub.

Ook op het WK gelooft Trossard volop in de kansen van de Rode Duivels. Bovendien wil de 31-jarige Limburger in de Verenigde Staten, Canada en Mexico ook in het shirt van België beslissend zijn. Dat was de voorbije jaren misschien nét iets te weinig het geval. Hij stond tijdens de openingsmatch alvast in de basis én kreeg complimenten van Rudi Garcia.

Verzilvert Leandro Trossard zijn seizoen én contractstatus met een transfer?

Ondertussen kijken tal van scouts met héél véél interesse mee. Het contract van Trossard bij Arsenal loopt medio 2027 af. De kans is héél groot dat The Gunners én Trossard ervoor kiezen om een eigen pad te kiezen.





Héél concrete interesse uit Turkije

Besiktas JK heeft Trossard alvast helemaal bovenaan de transferlijst gezet. De Turkse topclub wil onze landgenoot overtuigen met een riant salaris én het feit dat hij dé topspeler wordt die de Turkse titel moet najagen.

Al krijgen de Turken concurrentie. De Engelse media weten Aston Villa en Newcastle United eveneens geïnteresseerd zijn. En dat is niet alles. Ook Internazionale FC, Juventus FC en Atlético Madrid willen profiteren van de contractsituatie om Trossard aan boord te halen.