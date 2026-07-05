Rode Duivels op zoek naar geschiedenis, maar deze 11 doen het

De groepsfase zit erop. En dus kwamen we in de fase van de waarheid. We hebben toch al een aantal zaken te vermelden die ons zijn opgevallen. Met ook ons vierde 'Team van de Speeldag' op dit WK, waarin we de zestiende finales onder de loep nemen.

Er zijn ondertussen al liefst 90 wedstrijden gespeeld, maar het gaat natuurlijk pas in de laatste wedstrijden écht om de knikkers. Toch loont het zeker de moeite om nog eens terug te blikken op de afgelopen speeldag, inclusief de 11 beste spelers volgens ons in de zestiende finales - terwijl de achtste finales dus al volop bezig zijn.

Doelman

Tijdens de eerste twee speeldagen konden we niet anders dan voor een paar echte toppers van 'kleine landjes' kiezen na de knalprestaties van Kaapverdië en Curaçao. Wat Vozinha en Room wisten neer te zetten leverde hen veel volgers op via de sociale media.

Op speeldag drie kozen we voor de Zwitserse goalie Kobel, in de zestiende finales was er een geweldige prestatie van Gill voor Paraguay. Met twee strafschopreddingen wist hij Paraguay voorbij Duitsland te loodsen richting volgende ronde - al is het avontuur ondertussen wel voorbij.

Verdediging

Achteraan zijn er vier spelers die ons zijn opgevallen de voorbije 16 wedstrijden. Op de backs moeten we eigenlijk haast kiezen voor twee Spanjaarden. Zowel Cucurella als Porro wisten heel nette prestaties neer te zetten in verdedigend opzicht én ook aanvallend hun waarde te tonen. Cucurella tekende voor twee assists, Porro scoorde zelfs.

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Centraal achteraan kiezen we voor nog een speler van Paraguay, want zonder Canale was het heel moeilijk geweest voor de Zuid-Amerikaanse formatie om de achtste finales te halen. Bij Brazilië was Gabriel de rots in de branding achteraan én hij zorgde ook nog voor een assist. Daarmee liet de Braziliaan zien waar hij allemaal toe in staat is - dingen die ook tegen Noorwegen zullen moeten gebeuren vermoedelijk om een zekere Erling Haaland af te gaan houden. Om in de gaten te houden.





Middenveld & Aanval

De meer aanvallend ingestelde plaatsen dan. Ook daar gebeurde er heel wat in de zestiende finales. Zo was Eustaqio de man die Canada naar een historische achtste finale wist te leiden met een laat, levensbelangrijk doelpunt. Johan Manzambi mocht na een paar goede invalbeurten starten voor de Zwitserse nationale ploeg en dat leverde na tien minuten al een prima assist op, onderdeel van een heel erg goede wedstrijd die de Zwitser speelde op het middenveld.

Olise was van groot belang voor Frankrijk. Youri Tielemans zou met twee goals ook aanspraak moeten maken, maar zo goed was de match van de Rode Duivels nu ook weer niet - wel integendeel, en dan zeker de eerste 85 minuten tot de 1-2 uit de lucht kwam vallen. Daarom dat we de Belg net als alle andere Belgen uit ons team houden. Naast Lionel Messi kunnen we dan weer echt niet, want hij is andermaal van groot belang geweest voor zijn land. En de wedstrijd van Kylian Mbappé was ook uit het boekje. Als elfde en laatste naam kozen we voor Oyarzabal, die de afwerker van dienst was bij een heel gretig spelend Spanje op weg naar de achtste finales tegen Portugal.

Alles samen levert dat volgend team van de 1/16e finales op: