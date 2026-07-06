Supporters Antwerp zijn het helemaal beu

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Supporters Antwerp zijn het helemaal beu
Foto: © photonews
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Bij Royal Antwerp FC zijn ze het beu. De supporters willen dat er dringend actie wordt ondernomen, terwijl er nog steeds geen duidelijkheid is over de mogelijke overname. Het persbericht is dan ook vlammend te noemen.

Zowel de harde kern van Royal Antwerp FC als het FASC - de overkoepelende organisatie die alle officiële supportersclubs van Royal Antwerp FC verenigt - zijn het helemaal beu. Het gaat dan ook niet goed met Royal Antwerp FC.

Stamnummer 1 heeft er alweer een heel lastig sportief seizoen opzitten. Geen bekerfinale, geen Champions' Play-offs en ontslagen coaches: het was opnieuw geen goed seizoen voor The Great Old. En ondertussen staat de club ook nog eens mogelijk te koop, met mogelijk Vandenhaute en Alderweireld als nieuwe roergangers op termijn.

Supporters Antwerp zijn duidelijk: het is tijd voor een nieuw hoofdstuk

“Tijd voor een nieuw hoofdstuk. Het voorbije seizoen hebben wij moeten aanzien hoe onze club opnieuw afgleed. De torenhoge ambities van drie seizoenen geleden lijken verder weg dan ooit", klinkt het in een open brief gelanceerd door de supporters van Antwerp. 

Volgens de FASC ontbreekt het de club aan een duidelijke richting. “1 maand voor de competitiestart: geen ploeg, geen bestuur, geen visie, geen toekomstperspectief. De zo nodige gevraagde uitleg hieromtrent wordt niet beantwoord. En volgens ons bestaat het ook niet meer. Het is op.”

Onzekerheid rond Paul Gheysens duurt verder

"Voor ons is het einde van het Gheysens-tijdperk aangebroken. Ons vertrouwen dat Paul Gheysens nog voor een oplossing kan zorgen, is er niet meer. Wij beseffen wat de familie Gheysens voor Antwerp heeft betekend: een stadion om trots op te zijn, den Dubbel en de Champions League. Daar zullen we altijd dankbaar voor blijven."

De Bruyne Kevin - Alderweireld Toby

“Voor ons is de maat vol en is het vertrouwen weg. Wij willen alleen nog vooruitkijken. Daarom hopen wij dat er zo snel mogelijk een nieuwe eigenaar komt die opnieuw financiële stabiliteit, ambitie en een duidelijke visie brengt. Antwerp heeft nood aan een frisse start en een bestuur dat opnieuw vertrouwen uitstraalt."

Nieuwe eigenaars? Ook zij krijgen meteen een boodschap

Paul Gheysens moest normaal gezien voor 30 juni knopen doorhakken en een flink bedrag terugbetalen wat een lening betreft, maar daarvoor kreeg hij uiteindelijk toch nog uitstel van betaling. En dus is het wachten op de nieuwe eigenaars? Wel: ook zij krijgen al meteen een flinke boodschap te verwerken van de supporters.

"Wij zullen onze club niet blindelings in handen van iemand anders leggen. Ons vertrouwen zal opnieuw verdiend moeten worden. Wij willen een duidelijk plan zien en zullen kritischer dan ooit over onze club waken", tekenden ze al meteen voorbehoud aan bij de komst van Vandenhaute & co. En toch is het tijd voor iets nieuws, zoveel is duidelijk.

"Bedankt, Paul Gheysens, voor de voorbije jaren. Dat menen wij uit de grond van ons rood-witte hart. Maar laat deze club los en ga de geschiedenis in als de man die de reus opnieuw liet ontwaken. Tijd voor een nieuwe wind, tijd voor een nieuw hoofdstuk. Antwerp verdient beter. Wij verdienen beter", sluiten ze de vlammende boodschap af.

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