Alarmfase rood in Genk: Hayen in de kijker voor blitztransfer; Karetsas aangeboden

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Alarmfase rood in Genk: Hayen in de kijker voor blitztransfer; Karetsas aangeboden
Foto: © photonews

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KRC Genk beleefde een moeilijk seizoen, waarin het na verlies in de barragewedstrijd tegen KAA Gent naast Europees voetbal greep - nadat het eerder al naast de Champions' Play-offs pakte. Toch staan heel wat mensen nog steeds in de belangstelling van buitenlandse (top)clubs.

KRC Genk wilde gaan bouwen in het nieuwe seizoen. Nicky Hayen liet na de nederlaag tegen KAA Gent meteen verstaan dat het een ideaal moment was om eens een heel jaar te gaan bouwen, zonder zoals afgelopen seizoen op donderdag Europese wedstrijden te moeten spelen.

Daarmee zouden de Limburgers mogelijk hoger kunnen komen in het klassement en langer en meer gaan werken en trainen op de automatismen. Dat was toch alvast het plan anderhalve maand geleden ongeveer van Hayen.

Nicky Hayen in de belangstelling van ... Burnley

Rest de vraag: gaat Nicky Hayen bij de start van het nieuwe seizoen nog wel coach zijn van De Smurfen? Hij zou namelijk plots in de belangstelling staan van Burnley en mogelijk openstaan voor een blitzvertrek bij KRC Genk.

"Championship-club Burnley boekt naar verluidt vooruitgang in de gesprekken om de Belgische trainer Nicky Hayen (van Genk) aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. De trainer geniet in België veel aanzien na zijn periodes in de Eerste Klasse A", aldus Pete O'Rourke van FootballInsider247.

Kos Karetsas aangeboden bij AC Milan?

De kans dat Hayen effectief zal vertrekken? Dat is een beetje koffiedik kijken en zal ook afhangen van welk aanbod hij sportief en financieel krijgt bij Burnley. Ondertussen wordt ook Kos Karetsas nog steeds het hof gemaakt door diverse clubs uit het buitenland. Daarbij zou er ook schot in de zaak komen.

Volgens Italiaanse bronnen zou de Griekse creatieveling door makelaars zijn aangeboden bij AC Milan. De jongeling ligt nog tot juni 2029 onder contract in Genk en moet dus niet per se weg, maar de Milanezen zouden wel oren hebben naar een miljoenendeal. Volgens Transfermarkt is Karetsas op dit moment liefst 35 miljoen euro waard.

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Konstantinos Karetsas
Nicky Hayen

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