Diego Moreira neemt de Verenigde Staten op de korrel

Het geplaag is in volle gang na de kwalificatie van de Rode Duivels voor de kwartfinales van het WK 2026, ten koste van de Verenigde Staten. De controverse rond de aanwezigheid van Folarin Balogun wakkert dat fenomeen uiteraard nog aan.

Vijf minuten op de sociale media volstonden om het te zien: deze keer steunde bijna de hele wereld België tegen de Verenigde Staten in de achtste finales van het WK 2026.

Een fenomeen dat onder meer werd veroorzaakt door het feit dat Folarin Balogun niet geschorst werd, terwijl hij in de zestiende finales tegen Bosnië nochtans rood had gekregen. Een beslissing die echt de schijn van corruptie wekte, met de Amerikaanse president Donald Trump die aan de touwtjes zou hebben getrokken.

Met het mes tussen de tanden, en met een mentaliteit die tegelijk revanchezuchtig en doordrenkt was van vastberadenheid – eigenlijk zoals we de Rode Duivels al sinds het begin van het toernooi wilden zien – begonnen de Duivels aan deze wedstrijd.

Diego Moreira deelde na de kwalificatie ook een sneer uit richting de Verenigde Staten

En dat loonde: een klinkende zege, goed voor een kwartfinaleduel met Spanje op een WK dat voor onze landgenoten nu al geslaagd is. En dat lieten de Duivels na hun kwalificatie uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan.

Na de goal van Romelu Lukaku om de eindstand vast te leggen, hebben de spelers van Rudi Garcia onder meer de bekende dans van Donald Trump geïmiteerd. En ook de boodschap van Diego Moreira op Snapchat versterkt het gevoel dat de Duivels deze match met een extra portie vuur speelden.



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De winger van Straatsburg, die niet in actie kwam, postte: "Jullie kunnen de regels veranderen, regels verzinnen, maar het zal niets helpen. God zit erin." Als één familie vieren onze landgenoten – of ze nu speelden of niet – een historische kwalificatie: de derde keer in vier WK-edities dat België de kwartfinales haalt, en bovendien de allereerste overwinning uit de Belgische geschiedenis tegen een gastland.