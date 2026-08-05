Club Brugge heeft meer dan één ijzer in het vuur: naast Esse blijven ze aandringen voor deze winger

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Club Brugge heeft meer dan één ijzer in het vuur: naast Esse blijven ze aandringen voor deze winger
Foto: © photonews
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Club Brugge blijft de transfermarkt afspeuren naar extra aanvallende versterking. Naast de piste van Romain Esse is ook de naam van Noah Adedeji-Sternberg nog altijd bijzonder actueel. De interesse in de Engelsman betekent allerminst dat blauw-zwart de komst van de Genkse winger heeft opgegeven.

Achter de schermen wordt nog steeds gewerkt aan een doorbraak. Met Romain Esse heeft Club Brugge een nieuw dossier geopend. De 21-jarige flankaanvaller van Crystal Palace, die het voorbije halfjaar werd uitgeleend aan Coventry City, geldt als een van de profielen die perfect in het plaatje passen.

De Londense winger staat bekend om zijn snelheid, dribbelvermogen en één-tegen-éénkwaliteiten. Club onderzoekt de haalbaarheid van een transfer, maar dat staat los van het dossier-Adedeji-Sternberg.

Dossier bij Genk blijft aanslepen

Hij blijft immers ook nog altijd een prioriteit. Club Brugge bereikte eerder al een persoonlijk akkoord met de speler, maar botst voorlopig op de stevige vraagprijs van KRC Genk. De Limburgers willen hun talent niet zomaar aan een rechtstreekse concurrent verkopen en houden voorlopig vast aan hun financiële eisen.

Toch blijft Club Brugge ervan overtuigd dat er uiteindelijk een compromis mogelijk is. Blauw-zwart wil niet overhaast of tegen elke prijs handelen, maar verwacht dat de onderhandelingen de komende weken opnieuw in een stroomversnelling kunnen komen.

Dat heeft ook te maken met de situatie van de speler zelf. Sinds uitlekte dat Adedeji-Sternberg al een persoonlijk akkoord had bereikt met Club Brugge, is zijn positie bij Genk bijzonder moeilijk geworden. Tijdens de oefenwedstrijden werd hij door een deel van de supporters uitgefloten, een duidelijk signaal dat de relatie met de achterban ernstige schade heeft opgelopen.

Terugkeer lijkt steeds minder realistisch

Intern lijkt iedereen zich ervan bewust dat een volledig herstel van die situatie bijzonder moeilijk wordt. Hoewel Genk de speler sportief nog altijd kan gebruiken, is het de vraag hoe werkbaar de samenwerking nog is wanneer een groot deel van de supporters zich tegen hem keert.

Dat speelt Club Brugge uiteraard in de kaart. De Belgische landskampioen beseft dat de druk op Genk met de dag groter wordt, maar blijft vasthouden aan zijn eigen financiële limieten. Blauw-zwart wil de markt niet laten ontsporen en weigert mee te gaan in een transfersom die het als buitensporig beschouwt.

Daarom worden ook alternatieven zoals Romain Esse onderzocht. Club wil zich niet in een positie brengen waarin het volledig afhankelijk is van één dossier. 

De verwachting blijft dan ook dat beide clubs elkaar voor het einde van de transferperiode ergens in het midden zullen vinden. Voor Club Brugge zou Adedeji-Sternberg nog altijd de ideale versterking zijn om extra snelheid, diepgang en creativiteit aan de flanken toe te voegen, terwijl ook een bijkomende winger zoals Esse niet uitgesloten is. Blauw-zwart wil zijn aanval immers breder en competitiever maken met het oog op een lang seizoen in binnen- en buitenland.

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