FIFA zal het niet graag horen: Rode Duivel Thomas Meunier haalt vernietigend uit

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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FIFA zal het niet graag horen: Rode Duivel Thomas Meunier haalt vernietigend uit
Foto: © photonews
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Thomas Meunier houdt zich niet in wanneer hij naar de evolutie van het moderne voetbal kijkt. De Rode Duivel hekelt zowel de macht van voetbalbonden als de steeds absurdere geldstromen, en gebruikt daarbij opvallend scherpe woorden over het voorbije WK en de transfermarkt.

Thomas Meunier maakte twee weken geleden al duidelijk dat hij het voorbije WK bijzonder negatief had beleefd. Toen zei hij dat hij het tornooi “van begin tot einde gehaat” had. Nu doet de rechtsachter van Sunderland bij The Athletic nog eens uitvoerig zijn beklag over de manier waarop het moderne voetbal volgens hem steeds meer wordt aangestuurd.

Meunier spaart daarbij niemand. “Voetbalbonden draaien om politiek en geld, alles hangt met elkaar samen. Het is een beetje zoals een regering. Zolang politici de beste beslissingen nemen voor de mensen, is er geen probleem. Maar als die politiek – ik zal niet zeggen ‘corrupt’ – ingaat tegen de sport, dan wordt het gevaarlijk.”

Balogun werd slachtoffer van de heisa

Als voorbeeld haalt Meunier de schorsing van Folarin Balogun aan voor de wedstrijd tegen België. Die werd op het laatste moment opgeheven nadat Donald Trump contact had opgenomen met de FIFA. Dat Balogun uiteindelijk geen beslissende rol speelde in de Belgische zege, verandert voor Meunier niets aan de zaak.

“Dat incident stond symbool voor het hele WK: kapitalisme, show en geld domineerden alles. Dat tornooi liet de donkere kant van het traditionele voetbal zien.”

Volgens Meunier werd Balogun zelf bovendien meegesleurd in een situatie waar hij niet om had gevraagd. “Hij had daar zelf niets mee te maken. Het werd veel te zwaar op zijn schouders gelegd. Maar na dat incident wilde zowat iedereen dat de Verenigde Staten door België werden uitgeschakeld.”

Ook transferbedragen storen Meunier

Meunier geniet naar eigen zeggen van zijn avontuur in de Premier League, maar ook daar zet hij vraagtekens bij bepaalde evoluties. Vooral de enorme transferbedragen vindt hij steeds moeilijker te begrijpen.

Hij verwijst onder meer naar de transfer van zijn voormalige ploegmaat Ayyoub Bouaddi van Lille naar Manchester City voor 95 miljoen euro. “Het is de enige competitie ter wereld waar je een ezel voor 200 miljoen pond kunt kopen en een heel goede speler voor 20 miljoen. Er zit geen enkele logica meer in.”

Meunier maakt er wel meteen bij duidelijk dat hij Bouaddi absoluut niet bedoelt met die vergelijking. Integendeel. “Ayyoub is ongelooflijk. Maar over geld hoeven we eigenlijk niet meer te praten, want er zit totaal geen logica meer in.”

2 reacties
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