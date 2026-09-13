Kompany spreekt klare taal over toekomst van man die nog bij Rode Duivels genoemd werd

Sacha Boey zag zijn gewenste vertrek bij Bayern München deze zomer in rook opgaan. De Frans-Belgische rechtsachter blijft dus aangewezen op een nieuwe kans onder Vincent Kompany, maar die zal hij allesbehalve cadeau krijgen. De trainer maakt duidelijk dat de deur nog openstaat, al wacht Boey een stevige strijd met Josip Stanišić en Konrad Laimer.

De transferperiode zit erop bij Bayern München, maar voor Sacha Boey kwam er geen uitweg. De rechtsback met drie nationaliteiten werd de voorbije weken nadrukkelijk genoemd als mogelijke vertrekker, alleen vond hij geen nieuwe club. Daardoor moet hij zich opnieuw in de plannen van Vincent Kompany knokken.

De Duitse recordkampioen gaf deze zomer iets meer dan 100 miljoen euro uit aan versterkingen en haalde via uitgaande transfers 51 miljoen euro op. Boey bleef uiteindelijk in München, al is zijn uitgangspositie in de selectie niet veranderd.

Kompany: "Bayern was eerlijk met Boey"

Vincent Kompany bevestigde dat Bayern duidelijk heeft gecommuniceerd met de ex-speler van Galatasaray over zijn situatie. Volgens de Belgische trainer is die openheid een vaste lijn binnen de clubleiding.

"Wat ik in de voorbije tweeënhalf jaar in de samenwerking met Max Eberl en Christoph Freund heb gezien, is dat de club duidelijk en direct is, ook in de omgang met spelers. Dat is niet altijd aangenaam voor de speler, maar je krijgt wel veel respect wanneer je helder en eerlijk met hen spreekt", aldus Kompany.

Nu de transfermarkt gesloten is, wil Bayern de bladzijde omslaan. Boey blijft deel uitmaken van de kern en kan rekenen op de steun van zijn coach. "De transferperiode is nu voorbij en Sacha krijgt onze steun."





Zware strijd op de rechtsback

Een basisplaats veroveren wordt evenwel geen eenvoudige opdracht voor Boey. Op de rechtsachter heeft Kompany nog meerdere opties, met onder meer Josip Stanišić en Konrad Laimer als stevige concurrenten.

"Alleen al op die positie hebben we Stanišić en Laimer, dus de concurrentie is groot. Maar in het voetbal kan alles snel veranderen als je de juiste ingesteldheid hebt", stelde de coach.

Kompany is wel tevreden over de houding van Boey op training. "We behandelen hem met respect. Hij traint erg goed, en de rest zal op het juiste moment blijken." De 25-jarige verdediger zal dus geduld moeten hebben, maar krijgt nog een kans om zijn plaats binnen de Bayern-selectie af te dwingen.

Bayern wil voorbij Elversberg springen

Voor Bayern München verschuift de focus intussen naar de Bundesliga. De ploeg van Kompany neemt het op de derde speeldag om 17.30 uur op tegen Elversberg.

Opvallend: Elversberg staat voorlopig voor Bayern in het klassement. De thuisploeg verzamelde zes punten, terwijl Bayern na twee wedstrijden op vier punten staat. Met een overwinning kunnen de Münchenaars hun tegenstander wel voorbijsteken.