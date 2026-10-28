La Liga grijpt in na verschrikkelijk drama in Spanje
TC Racing, de autosportstal die Thibaut Courtois in juni 2023 oprichtte, heeft gereageerd op het zware treinongeval dat woensdag plaatsvond in Urda, nabij Toledo in Spanje.
De Spaanse voetbalbond heeft alle 24 bekerwedstrijden die woensdag op het programma stonden, uitgesteld na het dodelijke treinongeluk nabij Urda. Dat meldt de Spaanse radiozender COPE. Onder meer La Liga-clubs als Real Betis, Valencia en Sevilla zouden in actie komen.
De wedstrijden van donderdag in de Copa del Rey gaan voorlopig wel door. Real Madrid, Barcelona en Atlético Madrid komen deze bekerronde nog niet in actie. De Spaanse bond zal later nieuwe data en tijdstippen voor de uitgestelde duels bekendmaken.
“De gehele Spaanse voetbalgemeenschap is verenigd in het verdriet om deze tragedie en heeft hulp aangeboden aan de autoriteiten om de slachtoffers van dit verwoestende ongeval bij te staan”, klinkt het in een verklaring van de bond.
TC Racing, de autosportstal die Thibaut Courtois in juni 2023 oprichtte, heeft gereageerd op het zware treinongeval dat woensdag plaatsvond in Urda, nabij Toledo in Spanje.
Spanje is woensdag opgeschrikt door een zware tragedie. Bij een botsing tussen twee treinen vielen talrijke doden en gewonden. Volgens een eerste balans kwamen minstens vijftig mensen om het leven.
TC Racing, het autosportteam van Thibaut Courtois, heeft via een mededeling zijn medeleven betuigd. "Namens TC Racing willen we onze diepe verslagenheid uitdrukken na het tragische treinongeval dat vandaag in Toledo plaatsvond."
Botsing tussen twee treinen: doden en gewonden
"We bieden onze oprechte deelneming aan de families van de overleden slachtoffers, en betuigen onze steun en solidariteit aan de gewonden en hun naasten."
"We willen ook onze waardering en volledige steun uitspreken aan de hulpdiensten en alle professionals die zich inzetten om de slachtoffers te helpen en de gevolgen van deze tragedie te beperken. Al onze eerbied en solidariteit in deze periode van intens verdriet", besloot TC Racing.
Ook Real Madrid reageert
Ook Real Madrid, de club van Thibaut Courtois, reageerde via een officieel communiqué. Thibaut Courtois deelde beide berichten opnieuw via zijn Instagram-story en toonde zo eveneens zijn steun.
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