Malick Fofana heeft lang moeten wachten, maar krijgt eindelijk waar hij op hoopte

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Malick Fofana heeft lang moeten wachten, maar krijgt eindelijk waar hij op hoopte
Foto: © Photonews
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Malick Fofana heeft woensdagavond eindelijk zijn eerste doelpunt voor Sunderland gemaakt. De Rode Duivel was trefzeker in de 3-2-overwinning tegen Brentford in de achtste finales van de League Cup. Na afloop reageerde de voormalige speler van KAA Gent bijzonder opgelucht. Zijn eerste maanden in Engeland verliepen immers niet helemaal zoals gehoopt.

Fofana verhuisde afgelopen zomer van Olympique Lyon naar Sunderland, maar moest aanvankelijk geduld oefenen. Tegen Brentford kreeg hij opnieuw zijn kans en die greep hij met beide handen. Na 39 minuten kopte de Belgische flankaanvaller een voorzet van Jocelin Ta Bi binnen. Het betekende de 3-0 voor de thuisploeg, die eerder al had gescoord via Chemsdine Talbi (ex-Club Brugge) en Timur Tutierov.

Fofana reageert opgelucht na eerste treffer

Na de wedstrijd kon Fofana zijn tevredenheid niet verbergen. "Ik ben heel blij. Eindelijk, zou je kunnen zeggen", vertelde hij aan de officiële clubkanalen van Sunderland. De Belg gaf toe dat de voorbije periode niet gemakkelijk was geweest. "Het was erg moeilijk, dus ik heb geduld moeten hebben. Ik ben heel blij met mijn doelpunt."

Vooral het feit dat hij zijn eerste treffer voor eigen publiek kon maken, betekende veel voor de Rode Duivel. Fofana benadrukte dat hij zich vanaf zijn eerste dag welkom voelde bij Sunderland. Zowel zijn ploegmaats als de supporters hebben hem volgens eigen zeggen uitstekend opgevangen. Hij hoopt het vertrouwen nu terug te betalen met sterke prestaties.

Belangrijke opsteker voor Sunderland

Ook sportief kwam de overwinning bijzonder gelegen. Sunderland had zijn ruime voorsprong nog bijna uit handen gegeven. Callum Wilson maakte vlak voor de rust de 3-1 en voormalig Club Brugge-spits Igor Thiago bracht Brentford in de toegevoegde tijd nog terug tot 3-2. Verder kwamen de bezoekers niet, waardoor Sunderland zich verzekerde van een plaats in de kwartfinales.


Voor Fofana kan zijn eerste doelpunt een belangrijk keerpunt betekenen. De jonge Belg hoopt de komende weken steeds meer zijn stempel te drukken op het spel van Sunderland. Zelf blijft hij alvast ambitieus. Hij benadrukte na afloop dat hij iedere dag hard werkt en hoopt zijn goede prestatie een vervolg te kunnen geven. De eerste belangrijke stap is alvast gezet.

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