Sterspeler zijn fratsen lopen spuigaten uit: zijn toekomst is ineens heel onzeker

Jack Grealish heeft zich in de nesten gewerkt bij Everton. De Engelse flankaanvaller ontbrak donderdag in de selectie voor de bekerwedstrijd tegen Newcastle United, die Everton met 3-1 won. Trainer David Moyes bevestigde achteraf dat het om een disciplinaire kwestie ging. Grealish miste zonder toestemming een training.

Moyes wilde niet dieper ingaan op de zaak, maar maakte wel duidelijk dat de beslissing vanuit de club kwam. “Het is een beslissing van de club. Het is iets waarover ik niet te veel wil zeggen”, verklaarde de Schot. Hij benadrukte dat hij achter de maatregel staat. Everton zelf gaf geen verdere details vrij. Grealish zou wel een boete mogen verwachten voor zijn ongeoorloofde afwezigheid.

Van publiekslieveling naar disciplinaire kwestie

De afwezigheid komt op een opvallend moment. Grealish was vorig seizoen op huurbasis al actief bij Everton en groeide er snel uit tot een publiekslieveling. In twintig wedstrijden was hij goed voor twee doelpunten en zes assists. Zijn sterke start leverde hem zelfs de prijs voor Speler van de Maand in augustus op. Een zware voetblessure in januari maakte vervolgens een vroegtijdig einde aan zijn seizoen.

Na zijn terugkeer bij Manchester City kreeg hij deze zomer opnieuw uitzicht op speelminuten bij Everton. Hij keerde voor een tweede uitleenbeurt terug en kwam dit seizoen al vijf keer in actie in de Premier League. Ook in de vorige bekerronde tegen Wolverhampton Wanderers speelde hij mee. Vorig weekend ontbrak hij tegen Arsenal wegens ziekte, waarna hij volgens de Engelse berichtgeving maandag zonder toestemming niet op training verscheen.

Onzekere toekomst bij Everton

Het incident kan gevolgen hebben voor zijn verdere toekomst bij de club. Moyes rekent op al zijn ervaren spelers, zeker omdat Everton na een moeilijke transferzomer niet over een bijzonder ruime kern beschikt. De trainer was dan ook tevreden dat zijn ploeg zich niet liet afleiden door de afwezigheid van Grealish. “Everton heeft goede waarden. Alle spelers dragen die waarden uit, zowel op als naast het veld. De jongens hebben vanavond uitstekend werk geleverd”, klonk het.



Of Grealish maandag tegen Newcastle opnieuw in actie komt, wilde Moyes niet kwijt. De 31-jarige Engelsman ligt bij Manchester City nog onder contract en zou daar naar verluidt zo'n 300.000 pond per week verdienen. Zijn uitleenbeurt aan Everton moest hem opnieuw op de rails krijgen, maar de disciplinaire kwestie zorgt nu voor nieuwe twijfels over zijn verblijf bij de Toffees.