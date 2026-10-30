Weeral ophef op jeugd-WK en weeral Engeland: penalty binnengelaten en scheidsrechter aangevallen

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Een wedstrijd op het WK voor spelers onder 15 jaar is maandag stilgelegd nadat een Engelse speler een tegenstander uit Ierland beschuldigde van een racistische uitspraak. Engeland weigerde daarna verder te spelen, waarop de scheidsrechter de wedstrijd definitief staakte. Op dat moment stond Ierland met 4-1 voor.