Weeral ophef op jeugd-WK en weeral Engeland: penalty binnengelaten en scheidsrechter aangevallen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Weeral ophef op jeugd-WK en weeral Engeland: penalty binnengelaten en scheidsrechter aangevallen
Foto: © DAZN
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Een wedstrijd op het WK voor spelers onder 15 jaar is maandag stilgelegd nadat een Engelse speler een tegenstander uit Ierland beschuldigde van een racistische uitspraak. Engeland weigerde daarna verder te spelen, waarop de scheidsrechter de wedstrijd definitief staakte. Op dat moment stond Ierland met 4-1 voor.

Johan Walckiers

De Engelse U15 heeft opnieuw voor opschudding gezorgd op het WK in Azerbeidzjan. Tegen Bolivia werd het 3-2, maar de winnende treffer kwam er na een opmerkelijk protest van de tegenstander. De Boliviaanse doelman besloot de strafschop niet eens te proberen te stoppen.

De scheidsrechter had gefloten voor een overtreding op Emmanuel Famokun van West Ham. De Bolivianen waren ervan overtuigd dat het contact buiten het strafschopgebied plaatsvond, maar hun protest veranderde niets aan de beslissing. De doelman ging vervolgens demonstratief tegen zijn paal staan, waarna Famokun rustig kon scoren.

Na het laatste fluitsignaal liepen de emoties verder op. Verschillende Boliviaanse spelers gingen verhaal halen bij de scheidsrechter. De Engelsen kwamen tussenbeide om de wedstrijdleiding te beschermen.

 

Het is al het tweede incident rond de Engelse selectie op korte tijd. Eerder werd het duel met Ierland stilgelegd nadat een Engelse speler melding had gemaakt van een vermeende racistische uitspraak van een tegenstander. Engeland weigerde daarop verder te spelen en verliet bij een 4-1-achterstand het veld.

FIFA verzamelt de officiële verslagen van dat incident en heeft het dossier doorgestuurd naar de onafhankelijke disciplinaire commissie. Ook over de wedstrijd tegen Bolivia wacht de wereldvoetbalbond eerst het verslag van de wedstrijdafgevaardigde af. Daarna wordt bekeken of er verdere stappen nodig zijn.

Zo blijft de Engelse U15, ondanks de sportieve overwinning, vooral om andere redenen in het nieuws. Twee incidenten in enkele dagen tijd zorgen ervoor dat FIFA zich over meerdere dossiers moet buigen. Wat de mogelijke gevolgen zijn, is voorlopig nog niet duidelijk.

Een wedstrijd op het WK voor spelers onder 15 jaar is maandag stilgelegd nadat een Engelse speler een tegenstander uit Ierland beschuldigde van een racistische uitspraak. Engeland weigerde daarna verder te spelen, waarop de scheidsrechter de wedstrijd definitief staakte. Op dat moment stond Ierland met 4-1 voor.

Het incident vond plaats in de slotminuut van de groepswedstrijd in Bakoe, Azerbeidzjan. Na een opstootje tussen spelers stapte een Engelse voetballer naar zijn bank om zijn klacht te melden. De Engelse staf bracht de beschuldiging vervolgens over aan de scheidsrechter.

Engelse spelers weigeren verder te spelen

Bondscoach Matt Thorpe vroeg de scheidsrechter om uitleg en besloot zijn spelers van het veld te halen. Een assistent-coach maakte duidelijk dat Engeland de vermeende racistische uitspraak wilde melden. “Wij willen niet spelen”, klonk het volgens de wedstrijdbeelden.

Toen een official later met de Engelse staf sprak over de verdere afhandeling, bleef het standpunt hetzelfde. “Onze spelers willen niet spelen”, klonk het. De assistent voegde eraan toe dat een speler van Engeland aangeslagen was. Beide technische stafleden raakten nadien verwikkeld in een verhitte discussie, waarbij beide partijen benadrukten hun spelers te willen beschermen.

FIFA start onderzoek naar incident

De FIFA bevestigde aan BBC Sport dat ze op de hoogte is van het incident en de officiële verslagen verzamelt. De zaak wordt voorgelegd aan de onafhankelijke disciplinaire commissie, die later een beslissing zal nemen. De Engelse voetbalbond wacht eveneens op meer informatie en staat in contact met de FIFA. Daarbij benadrukt de FA dat het welzijn van de spelers vooropstaat.

Het gaat om de eerste editie van het WK U15 en Festival, waaraan 189 landen en gebieden deelnemen. De wedstrijden worden gespeeld met acht spelers per ploeg en bestaan uit twee helften van twintig minuten. Later op maandag won Engeland met 2-0 van Zimbabwe, terwijl Ierland met 4-1 te sterk was voor Cambodja. Over de vermeende racistische uitspraak is voorlopig geen definitieve conclusie bekendgemaakt.

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