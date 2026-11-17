SSC Napoli maakt een héél woelig seizoen door. Elk detail uit de kleedkamer haalt dezer dagen de kranten. Is Massimiliano Allegi binnenkort voorpaginanieuws?

SSC Napoli is allesbehalve op dreef in de Serie A. Partenopei kampeert op een grijze tiende plaats en verzamelde amper vijftien punten uit elf wedstrijden.

De kloof met leider SS Lazio bedraagt al veertien punten. Dat is uiteraard onaanvaardbaar voor een club die voor het seizoen de Italiaanse landstitel als ambitie heeft gesteld.

Aurelio De Laurentiis grijpt drastisch in

Aurelio De Laurentiis is dan ook van plan om in te grijpen. De excentrieke voorzitter van Napoli wil Massimiliano Allegri aan de deur zetten. En die beslissing zou wel eens héél snel kunnen vallen.

De volgende misstap is wellicht de laatste voor de Italiaanse coach. Napoli onderhandelt volgens de Italiaanse kranten momenteel met Sergio Conceiçao om het roer in Napels over te nemen.

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De voormalige aanvoerder van Standard is vrij sinds zijn contract bij Al Ittihad in juni jongstleden niet werd verlengd. In het verleden was de Portugees aan de slag als T1 van onder meer FC Porto en AC Milan.





We kennen Conceiçao uiteraard héél goed als een vurige persoon met een héél licht ontvlambaar kantje. De potentiële samenwerking met De Laurentiis belooft alvast vuurwerk.