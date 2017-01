Kielse smaakmaker is terug fit en heeft twee grote wensen voor 2017: "Blessurevrij blijven en kampioen spelen!"

Mohamed Messoudi vierde zaterdag op oefenstage met KFCO Beerschot-Wilrijk zijn 33ste verjaardag. Het jeugdproduct van het teloorgegane Beerschot VAV is aan zijn tweede passage bezig op het Kiel. Geplaagd door blessures heeft hij zich dit seizoen nog maar af en toe kunnen tonen.

Twee basisplaatsen, twee invalbeurten. In totaal speelde Mohamed 'Mo' Messoudi nog maar 194 minuten namens KFCO Beerschot-Wilrijk in de competitie. In de voorbereiding was hij nochtans goed op dreef met enkele assists in de oefencampagne en de openingsrondes van de Beker van België. Maar twee kuitblessures gooiden roet in het eten.

"De mensen die mijn carrière van nabij hebben gevolgd, weten dat ik zelden of nooit geblesseerd ben", zegt Messoudi aan Voetbalkrant. "Ik had de eerste zes maanden van 2016 echter niet meer gevoetbald (Messoudi verbrak in april zijn contract bij het Marokkaanse Raja Casablanca, red.). Misschien ben ik er de voorbije zomer wat te hard ingevlogen? Ik had snel de goede vorm te pakken en was beslissend in de bekerwedstrijden, maar dan sloeg het noodlot toe."

Ik ben nu helemaal verlost van die blessures en heb de zware trainingsarbeid op stage gemakkelijk verteerd.

Bevrijd van blessures

"Ik liep eerst een scheurtje op in de linkerkuit", licht Messoudi toe. "Toen ik tegen Seraing m'n wederoptreden maakte, voelde ik hetzelfde in de rechterkuit. Of dat compensatie was voor die andere kuit? Misschien wel. Maar het belangrijkste is dat ik er nu helemaal van verlost ben. Ik heb de zware trainingsarbeid op stage gemakkelijk verteerd."

Door die blessures werd 2016 toch een klein beetje een annus horribilis voor één van de publiekslievelingen op het Kiel. "Voor 2017 heb ik eigenlijk maar twee wensen: blessurevrij blijven en kampioen spelen met Beerschot. Ik heb de ploeg de voorbije maanden een geweldig parcours zien afleggen en ben bijzonder fier op de jongens. Ze hebben mij bovendien geweldig opgevangen tijdens mijn blessure en ook nu op stage. Dat heeft me veel plezier gedaan", besluit Messoudi.