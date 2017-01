Franse topclub OSC Lille komt in handen van Luxemburse zakenman, ook Coucke neemt afscheid

Luxemburger Gérard Lopez neemt de Franse voetbalclub Lille over

De Franse topclub OSC Lille is aan een teleurstellend seizoen bezig in de Ligue 1. De ex-club van Eden Hazard staat slechts 12e. Maar vandaag kwam er nog opvallend nieuws, want voorzitter Michel Seydoux heeft de club verkocht.