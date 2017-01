Lombaerts voor spannende dagen: concrete interesse, maar niet van West Brom

Nicolas Lombaerts heeft nog een kans om deze wintermercato - eindelijk - weg te geraken bij Zenit St.-Petersburg. De verdediger heeft opties, maar niet die al eerder genoemd werden.

Lombaerts werd in de Engelse pers gisteren en vandaag nadrukkelijk gelinkt aan West Bromwich Albion. De Engelse club informeerde wel naar Lombaerts, maar diende nooit een officieel bod bij het management van Lombaerts of bij Zenit binnen. En de tijd is te kort om nu nog met de moeilijke Russen tot een akkoord te komen.

Er zijn wel aanbiedingen, maar die worden door alle betrokkenen angstvallig stil gehouden. Pas als er een akkoord is bereikt, zal er over gecommuniceerd worden, uit angst dat de deal opnieuw op een sisser zou aflopen. De kans dat Lombaerts nog vertrekt wordt geschat op fiftyfifty.

Het wordt nog 30 uur afwachten voor Lombaerts.

De voorzichtigheid is begrijpelijk, aangezien Zenit sterk blijft staan in alle onderhandelingen. Lombaerts heeft hierna nog een contract voor één seizoen, maar de Russen hebben het geld van de verdediger niet nodig. Aangezien 3 miljoen voor hen een schijntje is en ze voor veel meer geld een nieuwe verdediger zullen moeten halen.

Het getouwtrek rond de Rode Duivel zal nog tot morgen duren. Een doorbraak wordt niet vandaag verwacht. In Turkije, Engeland en België zijn er genoeg clubs die hem willen binnenhalen.