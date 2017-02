Dries Ventose verloor met Heist op het Kiel: "Toch blij dat de supporters me niet vergeten waren"

Dries Ventose verloor zaterdagavond met KSK Heist op het veld van zijn ex-club KFCO Beerschot-Wilrijk. Ondanks de 4-2 nederlaag werd het voor de 27-jarige Ventose toch een leuk weerzien met ex-ploegmaats en supporters.

"Driesje is een rat", klonk er uit het sfeervak van Beerschot-Wilrijk na de gewonnen thuiswedstrijd tegen KSK Heist. 'Driesje', dat is Dries Ventose, de spits van KSK Heist die de voorbije twee seizoenen vlot scoorde bij de Kielse Ratten en twee kampioenenfeesten meemaakte. "Ik was toch blij dat de supporters me niet vergeten waren", zei Ventose daags na de wedstrijd.

"Zoals ik al in een eerder interview zei ben je in het voetbal vaak maar een passant. Maar ik had altijd een goede band met de Beerschot-supporters. Dat ze me nu ook als tegenstander appreciëren, wil toch iets zeggen", klonk de Heist-aanvaller trots. "Het is altijd leuk als ze je naam scanderen."

Ik ben na de match nog eentje gaan drinken in Café Stadion, maar niet te zat of te zot.

Blijven plakken op het Kiel

Ventose scoorde zaterdag zelfs, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. "Jammer, want dat zou de aansluitingstreffer geweest zijn. Het is natuurlijk ongelofelijk jammer dan we na zes minuten al 2-0 achter stonden. Ik beleefde zelf ook geen gemakkelijk avond. Swinkels en Van den Bergh zijn toch redelijk stevige verdedigers, hoor."

"Of ik na de match nog ben blijven plakken? Wel, ik hoefde van de trainer niet mee op de bus richting Heist. Dus ik ben met wat vrienden en supporters nog eentje gaan drinken in Café Stadion. Maar niet te zat of te zot (lacht). Voor Heist blijft een plaatsje in de top-4 de ambitie. Dat wordt lastig, maar we geloven er allemaal nog in. We zouden dit seizoen toch graag nog eens op het Kiel spelen", besluit Ventose.