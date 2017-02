Koeman houdt Lukaku met de voeten op de grond: "Hij is topschutter dankzij het team"

Na zijn vierklapper tegen Bournemouth krijgt Romelu Lukaku opnieuw veel lof over de plas. Maar Ronald Koeman, zijn coach bij Everton, doet er alles aan om de Rode Duivel met de voetjes op de grond te houden.

"De club Everton is belangrijker dan de manager of de spelers. Het is het team dat Lukaku topschutter maakt", opende Ronald Koeman zijn wekelijkse persbabbel. "Het team is nu sterker dan in het begin van het seizoen. We moeten aan iedereen onze ambitie tonen."

Everton is aan een inhaalrace bezig. De Toffees zijn in de Premier al zeven wedstrijden ongeslagen, maar Arsenal, Liverpool en Man Utd hebben nog steeds een mooie bonus. Koeman beseft dat plaatsen winnen moeilijk wordt. "We moeten realistisch zijn. Ons eerste doel is het team boven ons in te halen." Everton neemt het komend weekend op tegen Middlesbrough.