Bram Castro vrijgesproken na rode kaart op Obbi Oulare in Eredivisie

door Redactie



Foto: © photonews

Bram Castro is vandaag vrijgesproken van de rode kaart die de doelman van Heracles Almelo afgelopen zaterdag kreeg in het eredivisieduel met Willem II. Onze landgenoot had Obbi Oulare onderuit gehaald en kreeg al vroeg rood.