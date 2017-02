Twijfels zijn weg: Ruben pakte de perfecte match tegen Zenit

Ik ben blij met mijn debuut - Ruben Martinez Deel deze quote:

"Ik ben blij met mijn debuut", zei hij na de match. "Ik heb geen goal binnengekregen, we wonnen en we hebben een grote stap richting kwalificatie gezet. De ambiance in het stadion was ook super. Het publiek stond achter ons."

Franl Boeckx et son compère espagnole après la rencontre

En zijn ploeggenoten waren ook vol lof. "Hij heeft hard gewerkt, hij is altijd positief: een heel goeie mentaliteit", zei Massimo Bruno. Maar met twee Serviërs, een Belg, een Hondurees en een Spanjaard moet het daar wel Babeliaans achteraan zijn. "Welke taal we spreken? Een beetje Spaans, een beetje Engels,... We maken wel dat we elkaar verstaan", lachte Uros Spajic.