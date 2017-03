Eindelijk goed nieuws voor Depoitre (maar toch ook niet)

Depoitre mocht dit seizoen twee keer aan een Portugese competitiewedstrijd beginnen. Die basisplaatsen liggen trouwens al eventjes achter ons, want op 18 september 2016 stond onze landgenoot voor het laatste aan de aftrap in de Primeira Liga. De laatste tijd moet Depoitre zelfs al flink zijn best doen om een invalbeurt af te dwingen.

Zondagavond was er eindelijk goed nieuws voor de 28-jarige targetman: hij mocht nog eens invallen. Nu ja, echt gelukkig zal hij er niet van worden. Het was pas in minuut 89 dat Depoitre tussen de lijnen verscheen. Op dat moment stond het 1-1 tussen Porto en Vitoria Setubal. De Portugese nummer twee probeerde door de inbreng van Depoitre nog iets te forceren, maar dat lukte niet meer.

Geen kansen, transfer de enige oplossing?

Na 26 speeldagen in de Portugese competitie oogt het bilan niet bepaald positief in het geval van Depoitre. Twee keer verscheen hij in de competitie aan de aftrap, vijf keer fungeerde hij als invaller. In totaal goed voor 244 speelminuten en één doelpunt. In de beker mocht Depoitre drie keer starten, maar sinds Porto begin januari uit het toernooi werd geknikkerd, volgden ook daar geen kansen meer voor de spits.

Als de situatie van Depoitre niet verandert, dan dringt een transfer in de zomer zich op. Er was al sprake van Anderlecht en AA Gent, maar het is niet duidelijk of de aanvaller meteen terug wil naar de Belgische competitie. Afwachten, maar dat op dit moment is het duidelijk: een transfer lijkt de enige oplossing voor Depoitre.