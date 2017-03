Volledig einde verhaal? Patosi is spoorloos, maar Lokeren wint oefenmatch

Blessures, maar vooral een gebrek aan professionaliteit zorgden ervoor dat de carrière van Patosi bij Lokeren in het slop geraakte. Daar zal het niet snel uitkomen, want Patosi stuurde zijn kat naar de training de voorbije week.

"Zijn verhaal is voorbij", aldus technisch directeur Willy Reynders in Het Nieuwsblad. "Als hij geen geldige reden heeft, kunnen we zijn contract ontbinden." Lokeren won zonder Patosi overigens overtuigend van FC Twente met 3-1. Doelpunten werden gescoord door Persoons, De Sutter en Benchaib.