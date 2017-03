Martinez wil niets zeggen, wij proberen toch een basiself in elkaar te flansen

Wordt het zijn normale driemansverdediging? "Dat zullen we vrijdag zien. Ik kan anders gewoon een fax sturen met de opstelling naar de Griken", aldus Martinez. "Of Foket gaat spelen? Tja, dat kan. In een driemansverdediging of met vier? Het kan allebei." U ziet van de bondscoach werden we niet veel wijzer.

Martinez wou ook niets zeggen over wie Eden Hazard nu gaat vervangen. "Er zijn genoeg mogelijkheden. Het mag geen probleem zijn. Maar natuurlijk is hij belangrijk. Hij is een leider op het veld, die het ritme en het tempo bepaalt."

Van de bondscoach gaan we dus geen opstelling krijgen. Wij probeerden het alvast eens met alles wat we deze week hoorden en zagen.

Mogelijke opstelling: Courtois, Foket, Alderweireld, Ciman, Vertonghen, Carrasco, Nainggolan, Witsel, Mertens, De Bruyne, Lukaku