Lukaku vol zelfvertrouwen: "Of ik de beste ter wereld kan worden?"

Betrekkelijk veel zin in de persbabbel, leek hij niet te hebben, maar gaandeweg kwam Lukaku toch los. Zo reageerde hij op een quote van Martinez. Die zei in een Engels interview dat Lukaku de beste spits van de wereld zou kunnen worden.

"Of ik het met hem eens ben?" Lukaku nam even een pauze om daarna volmondig "ja" te antwoorden. Het is eigen aan Lukaku, de spits is zich terdege bewust van zijn kwaliteiten. "Die ambitie moet je hebben als voetballer. De weg is nog lang, maar ik wil elke week beter worden."