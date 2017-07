Klopp zeer tevreden met enorme vooruitgang bij Rode Duivel

De nummer 27 van de Reds, die afgelopen dinsdag zijn 22e verjaardag vierde, stond afgelopen weekend weer in de basis tegen West Bromwich. Na de match was Klopp zeer tevreden met de prestatie van de Belg.

"Ik hoef hem voor de wedstrijd niet meer op te zadelen met 20 nieuwe richtlijnen," merkt de Duitse trainer op. "Hij evolueert op een goede manier."

"It's not like I have to give him 20 new pieces of advice. He's in a good way."



The boss on Divock's development: https://t.co/p2sznKZYtJ pic.twitter.com/Q0zDHy4952