Niet Hazard of Lukaku, maar wel deze man kroont zich in Engeland tot Speler van het Jaar

Het was – ietwat verrassend – Ngolo Kante die met de hoofdprijs aan de haal ging. De centrale middenvelder die Leicester City afgelopen zomer inruilde voor Chelsea speelde tot dusver een beresterk seizoen bij The Blues en krijgt op deze manier wat extra waardering voor zijn harde werk.

Bij de verkiezing van PFA Player of the Year brengen de spelers uit de Premier League hun stem uit. Kante haalde het uiteindelijk van Hazard, Lukaku, Harry Kane (Tottenham), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) en Alexis Sanchez (Arsenal).

Lukaku greep verder ook naast de trofee van Beste Jonge Speler van het Jaar. Die prijs ging voor het tweede jaar op rij naar Dele Alli (Tottenham).

So proud for such a honour! So amazing. As I always said, it's a team work: thx to my teammates, @ChelseaFC members and all the fans. pic.twitter.com/4tQXf1ROXH