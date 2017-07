Anderlecht neemt opmerkelijke beslissing en laat basisspeler rest van seizoen aan de kant

door Johan Walckiers

Andy Najar komt dit seizoen niet meer in actie

Anderlecht heeft voor vanavond een volledig fitte kern, behalve één man. Andy Najar is al sinds eind maart out met een hamstringblessure en nu nam de medische en technische staf een beslissing over hem.