Ondanks blessures, breekt Vanlerberghe door: "Ik krijg kansen van Ferrera, maar voelde ook vertrouwen van Jankovic"

“Het begon al aan het begin van het seizoen. Tijdens de eerste wedstrijd tegen Club Brugge ben ik meteen geblesseerd uitgevallen”, steekt Vanlerberghe van wal in een gesprek met Voetbalkrant.com “Ik lag onmiddellijk zes weken in de lappenmand. Dat was dus een lastig begin van het seizoen.”

In de tribune tijdens remonte Mechelen

“Toen ik terugkeerde uit blessure en een paar matchen in de ploeg achter de rug had, viel ik uit op training. Ik maakte de remonte van Mechelen, in december, mee vanuit de tribune. Het is jammer dat ik daar geen deel van kon uitmaken, maar ik was op dat moment wel heel blij voor de ploeg.”

Toch kan Vanlerberghe overwegend tevreden terugblikken op zijn seizoen. Na Nieuwjaar knokte hij zich in de ploeg. “Ondanks dat blessureleed kan je wel stellen dat dit voor mij het seizoen van de doorbraak is. Ik heb – vooral na de winterstop – mijn matchen gespeeld.”

Nationale beloften

Een tijdje geleden resulteerden de goede prestaties van Vanlerberghe in een selectie voor de nationale beloften. Een mooie bekroning. “Dat is toch speciaal, hé. Zeker als je ziet dat we met drie spelers van KV Mechelen (Van Cleemput en Cobbaut, nvdr.) opgeroepen werden. De club komt dankzij een goed seizoen in de picture te staan.”

Ferrera en Jankovic

Het lijkt vooral alsof Yannick Ferrera ervoor zorgde dat Vanlerberghe doorbrak op het hoogste niveau, maar dat wil de speler toch graag nuanceren. “Ik ben blij dat ik kansen krijg van Ferrera, maar ik voelde ook vertrouwen van Jankovic. Ik wil dus niet gezegd hebben dat ik enkel en alleen door Ferrera ben doorgebroken.”

“Als jonge speler is het belangrijk dat je kansen krijgt. Ook na een mindere wedstrijd. Op zich lukt het me wel om een constante in mijn prestaties te leggen, maar in play-off 2 kende ik voor het eerst een dipje. Het is zaak om je daar snel over te zetten en de draad op te pikken.”