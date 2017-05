Fans Genk hadden dorst en zin in appelmoes, club komt nu met opvallende excuses

Update: Genk heeft het probleem onderkend én zijn excuses aangeboden via de webstek van de club. Dat heeft het laten weten via een kort berichtje, waarbij het de fans rechtstreeks aansprak.

"Beste supporters, dedankt voor jullie massale steun in de PO2 finale tegen STVV. We wisten dat er veel supporters zouden zijn, we wisten ook dat het een warme avond werd. Hierom hadden we een grote drankvoorraad voorzien. Toch bleek dat vanaf de tweede helft de drank in heel wat kiosken op was, tot groot ongemak van jullie, onze supporters. We willen ons hiervoor uitdrukkelijk excuseren. We trekken hier lessen uit en zullen nog meer extra drank voorzien bij soortgelijke wedstrijden in de toekomst."

Zo was er voor deze laatste thuiswedstrijd in de Luminus Arena blijkbaar een groot gebrek aan water. Bier was er met hopen, maar vele supporters wilden op een warme zaterdagavond ook wel gewoon water drinken.

Dat dat niet lukte? Dat kwam hen toch op wat kritiek te staan bij sommige supporters, die veel dorst hadden en die dus niet konden ledigen in het warme weer. Ook op twitter werd daarover druk gedebatteerd.

Is er in de loges ook alleen nog maar bier te verkrijgen? Groetjes van een dorstig publiek #gnkstv #forza #krcgenk @KRCGenkofficial — Leduc Peter (@PeterLeduc) May 27, 2017

Schandalig dat er in de rust al nergens meer water te verkrijgen is met dit weer #gnkstv — Catharina (@GilioCatharina) May 27, 2017

Verder werd er natuurlijk ook geprikt naar de bezoekers, waarvan in de tweede helft bij momenten echt appelmoes werd gemaakt ...

Grote volle pot met appelmoes gekregen van de kanaries #gnkstv #krcgenk — Vic Frederix (@FrederixVic) May 27, 2017