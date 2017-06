Duitsland en Chili kiezen het zekere voor het onzekere en verdelen de buit

Duitsland-Chili 1-1

De scheidsrechter had de partij nauwelijks op gang gefloten of Chili klom al op voorsprong. Arturo Vidal en Alexis Sanchez straften slap uitverdedigen bij Duitsland genadeloos af. Alexis mocht na een goed passje van Vidal alleen op doel af en trapte het leer via de paal binnen.

0-1 leek ook de ruststand te worden, maar luttele minuten voor de pauze sloeg Duitsland toe. Hector joeg de bal laag voor en Stindl deed de rest: 1-1. Na de pauze durfde geen van beide landen nog veel risico te nemen en zo eindigde de partij in een gelijkspel. Chili en Duitsland gaan samen aan de leiding in Groep B, zondag valt de beslissing.