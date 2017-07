Mirallas schat Everton hÃ©Ã©l hoog in: "Als vijf of zes spelers tien goals scoren, dan is dat beter dan Ã©Ã©n Romelu"

"Iedereen weet dat Romelu veel voor ons gescoord heeft. Hij was zo belangrijk de voorbije vier seizoenen", begint Mirallas in The Daily Mail. Al relativeert de winger meteen daarna.

Mirallas was zaterdag in het land voor de galamatch Genk-Everton (1-1).

"Maar we hebben heel wat scorend vermogen toegevoegd aan het team, spelers die 10 à 15 goals kunnen maken. Als vijf of zes spelers tien goals scoren, dan is dat beter dan één Romelu."

"Hij is naar United; dat is het leven. Ik vind Everton beter", durfde Mirallas zelfs zeggen.Toch een straf statement met de ploeg die Man Utd kan voorleggen.