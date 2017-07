Situatie van Mertens onduidelijk? Absoluut niet: "Dat zou hij niet appreciÃ«ren"

Mertens kwam vorig seizoen immers 'per toeval' terecht in de spits. Eigenlijk was die positie voor Arkadiusz Milik, maar de Poolse spits die voor heel wat geld werd overgenomen van Ajax blesseerde zich aan de kruisbanden van de knie.

Dat probleem is nu echter opgelost, maar moet Mertens dan terug naar zijn flank? Nee, zo gek is Sarri niet. "Ik kan tegen iemand die 34 goals in 1 seizoen toch niet zeggen: ga jij maar weer aan de buitenkant spelen", zegt hij. "Ik denk niet dat Mertens dat zou appreciëren. Hij heeft bewezen het best uit de verf te komen als diepe spits."