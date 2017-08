Volgende transfer bij Club Brugge in aantocht: 'Miskoop van 3 miljoen euro kan naar La Liga'

Voor de overbodige Tomas Pina ligt de oplossing wellicht in Spanje. De 29-jarige middenvelder staat volgens El Mundo Deportivo in de belangstelling van La Liga-club Levante. Eerder was hij ook al in beeld bij Eibar.

Een terugkeer naar zijn thuisland lijkt dus in de maak voor Pina, die momenteel op zichzelf traint in Spanje. Blauw-zwart nam de centrumspeler vorige zomer over van Villarreal en telde toen ruim 3 miljoen euro voor hem neer. Bij Club kon hij zich echter nooit doorzetten. Verder dan zes competitieduels kwam hij niet.